Wenche Myhre: – Gled dere til dere blir voksene

Bare 13-år gammel fikk hun platekontrakt, og i 1960 debuterte hun med sangen «Åh, det er søndag». Siden den gang har det ikke stoppet, og hun har ingen planer om å gi seg nå heller.

15. februar fylte Wenche Myhre 75 år gammel, og hun beskriver det som stas.

– Jeg har jubileer hver dag og det er så gøy med denne fantastiske jobben min, også ble det gjort litt ekstra stas da jeg ble 75 år da, sier Wenche Myhre til God morgen Norge.

I mai entret hun scenen med konserten «Wenche 75», som hun også skal spille i sommer. Selv sier Wenche at hun ser mest fremover, men at konserten er et lite tilbakeblikk på den lange karrieren.

– Det som er så skjønt ved å bli voksen, er at du blir veldig klar på hva du vil. Gled dere til dere blir voksene!

Stor stjerne i Tyskland

Særlig i Tyskland ble jubilanten staseliggjort, der er hun kjent som «Die Wenche» og bare 16 år gammel ble hun invitert til landet for å lage musikk.

«DIE WENCHE»: Wenche Myhre gjorde tysk debut som 16-åring. Foto: Privat

– Da jeg var 16 år så plateselskapene i Tyskland at jeg hadde mange hits på topp ti-listen i Norge, og da ville de hilse på meg. Jeg tok det ikke så høytidelig, men de spurte om jeg kunne synge en sang. Responsen var enorm og de ville ha meg ned i studio i Tyskland, da begynte karusellen.

Karusellen stoppet ikke og Wenche prøver seg stadig på nye utfordringer. I fjor var hun blant annet med i en tysk dramaserie.

– Det er et mangfoldig yrke, man blir utfordret og får gjort mye. Jeg ble spurt om å spille i dramaserien og jeg er nysgjerrig og tenker alltid at: «Jeg må prøve». Det skal sies at jeg ikke fikk forberedt meg veldig mye, så jeg måtte improvisere mye, men jeg bidro med liv i leiren.

Rundt Wenches fødselsdag fikk hun mye oppmerksomhet fra tilhengerne hennes i Tyskland.

– Det var utrolig mye rundt datoen min, jeg fikk mange kort og mye oppmerksomhet, og det står 75, men jeg tar det ikke helt innover meg.

– Nå er du 75 år og karusellen fortsetter. Hva er hemmeligheten?

– Hemmeligheten er å ha det godt, ha lyst, være nysgjerrig og positiv. Det er viktig med latter og å omgi seg med mennesker man har det hyggelig sammen med, også må man være litt gæren.

– Hva er det viktigste for deg?

– Familien. Jeg har fire voksene barn og ti barnebarn, det er fantastisk, det er det som har vært det viktigste for meg i livet.

Planene fremover

Nå er 75-åringen klar med sommershow og turné i Norge, og en ny plateinspilling i Tyskland.

Først skal hun være med God morgen Norge på «Sommerfest fra Telemark» hvor prinsesse Märtha Louise skal være programleder sammen med Birgit Skarstein. Wenche har tidligere sunget sammen med dronning Sonja.

– Det var spennende å synge med dronningen, da var jeg ung og beskjeden.

– Kommer du til å invitere prinsesse Märtha Louise til å synge med deg?

– Kanskje det, jeg utelukker ingenting. Jeg gleder meg til å møte både Märtha Louise og Birgit Skarstein.