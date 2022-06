Avslører avgjørende Kilde-melding: – Ble vendepunktet mitt

Vi går tilbake til 24. januar 2022.

Så langt har den gang 21 år gamle Atle Lie McGrath ikke fått sesongen han ønsket seg.

En rekke utforkjøringer og et tommelbrudd på nyttårsaften, som holdt ham ute av flere renn kort tid før OL-start 4. februar, skapte skepsis.

En skepsis som ble desto større da han dagen i forveien gjorde nok en utforkjøring i Kitzbühel, før slalåmrennet i Schladming ventet neste dag.

Det var denne kvelden i forveien av Schladming at vendepunktet kom, ifølge McGrath selv:

– Jeg fikk en melding av Aleksander, og han skrev til meg: «Du Atle, jeg vet det har vært tøft nå og at det er skikkelig dritt. Men husk: En bra dag kan gjøre at alt det vonde glemmes». Det ble vendepunktet mitt.

Dagen etter, under en måned etter tommelbruddet, kjørte han inn til en sensasjonell andreplass og tok karrierens første pallplass i slalåm.

Gjenopplev øyeblikket her:

– Tro det eller ei: Jeg sto på pallen dagen etter og gråt som en unge, og sesongen gikk bra etter det. Noen ganger er alt man trener en liten melding fra en erfaren lagkamerat slik at man stoler på seg selv.

Deretter kom sesongens høydepunkter på løpende bånd: Først fikk han sin OL-debut i Beijing, før han i mars tok karrierens første verdenscupseier i Flachau, og karrierens andre i Meribel kort tid etter.

Det ble alpint-talentets beste sesong så langt i karrieren.

Store lovord fra lagets stjerne

Aleksander Aamodt Kilde, lagkameraten som sendte meldingen McGrath beskriver som «vendepunktet», husker det godt:

– Det var noe med at han skal roe ned og tenke at det han gjør er bra nok, for jeg har vært i samme situasjon selv, mimrer Kilde overfor TV 2.

– Sendte du meldingen fordi du har vært i samme situasjon selv?

– Ja, jeg kjente meg veldig igjen da. Jeg så på ham at han ville litt mye og prøvde på ting som er fysisk umulig, og som han ikke trenger for å hamle opp med de beste gutta.

– Han fant en fin balanse til slutt. Han er moden for alderen og tar ting kjapt - en kvalitet som veldig få har. Jeg gleder meg til å se på karrieren hans fra sofaen en dag, men først skal jeg være med på den noen år til, sier 29-åringen, Kilde.

SANKET VERDENSCUPSEIRE: Aleksander Aamodt Kilde tok hele syv verdenscupseire i fjor - flest av alle norske. I tillegg tok han to OL-medaljer i Beijing. Foto: Alessandro Trovati

Kan ha funnet løsningen

Etter en sesong full av både opp- og nedturer er det vanskelig å være mer giret på ny sesong enn McGrath selv.

Nå har han funnet ut hva som tidvis gikk galt i fjor, og hva som må gjøres for at det skal bli flere topp-plasseringer, og mindre utforkjøringer, i år:

– Mye sitter i hodet. Jeg vil si at 95 prosent av de feilene jeg gjorde i fjor kom ut av at jeg var tilbake fra skade og ikke stolte på meg selv på at jeg faktisk hører hjemme i dette sirkuset.

– Da blir man sittende med følelsen av at man må ta alle sjansene man kan hele veien. Hver gang det er mulighet for å enten kjøre smart eller ta risiko, så går man for risikoen. I alpint er det så liten vei fra himmel til helvete fordi tidsmarginene som skiller oss er så små.

MØTTE PRESSEN: Hele alpinlandslaget stilte opp for pressen under deres egen presentasjon av kommende sesongs landslag onsdag 1. juni. Foto: Annika Byrde

– Så hvordan blir du bedre på dette området?

– Fortsette å bli bedre på den avbalanseringen om når man skal kjøre kontrollert og når man skal ta risiko, det er det jeg må bli bedre på. Jeg lærte så mye forrige sesong at jeg tror jeg vet hvilke tak jeg må ta.

– Hvilke tak er det?

– Jeg må holde roen på start, og bare stole på at jeg er godt nok forberedt. Hver gang man tenker på resultatet, så går det aldri bra. I fjor stresset jeg for mye.