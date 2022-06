– Får endelig vite avslutningen på denne litt kronglete kjærlighetshistorien

Den populære TV-serien «Hjerteslag» forteller historien om alt det fine og vonde som kommer med en forelskelse - og ikke minst hvordan et tilfeldig møte mellom to mennesker kan forandre livet for alltid.

I serien spiller Thea Sofie Loch Næss (25) en av hovedkarakterene, Mio, som etter et «one night stand» blir gravid med Anders, som spilles av Vebjørn Enger (25).

Aller siste sesong

Nå er serien i gang med sin aller siste sesong, og Loch Næss forteller til God kveld Norge at hun synes det er fantastisk at de har fått lov til å lage fem sesonger av serien.

VEMODIG: Thea Sofie Loch Næss synes det er vemodig at dette er siste sesong av «Hjerteslag». Foto: Presse.

– Det er jo en av mine favorittproduksjoner. Vi har vært veldig opptatt av å prøve å beholde det samme crewet og de samme menneskene, sånn at det kjennes litt ut som noe man har skapt sammen, forteller hun.

– Hvordan føles det at det nå går mot slutten?

– Det er alltid vemodig, men det kjennes også veldig riktig. At nå har vi fortalt den historien, så nå kan Mio og Anders få leve videre i fred, sier hun.

– Vanskelig å alltid vite hva man vil

Loch Næss innrømmer at det er noen scener hun synes det er mer utfrodrende å spille inn enn andre, men forklarer at det er en del av det å være skuespiller.

– Som skuespiller gjør man jo veldig ofte ting som er kleint eller sårbart. Du står jo foran veldig mange mennesker og gjør intime scener, eller viser masse sårbare følelser, som du egentlig bare ville gjort for deg selv i et lukket rom. Men det er jo på en måte en del av jobben som skuespiller, forklarer hun.

I et tidligere intervju med TV 2 har Loch Næss fortalt at Mio er en karakter hun har blitt veldig glad i, og forklarer nærmere hva hun liker med karakteren.

– Mio prøver liksom å finne ut av hvem hun er og hva hun vil med livet. Hun tar ikke alltid de riktige valgene, men det synes jeg også er fint og bra, fordi det er sånn livet er. Det er vanskelig å alltid vite hva man vil, men hun prøver - og det liker jeg, forklarer hun.

MIO: Thea Sofie Loch Næss forteller at hun har blitt veldig glad i karaktern sin Mio. Foto: Presse.

«I kjent stil blir det jo drama - trekantdrama»

Skuespilleren legger likevel ikke skjul på at hun av og til synes Mio kan være irriterende.

– Du får lyst til å si: «Kom igjen, ta deg sammen», så det er jo både det jeg elsker og misliker. Men det er jo sånn det ofte er også, at man kan elske at noen er litt «messy», men så kan man også bli utrolig irritert over at noen er det, sier hun.

– Hva kan vi forvente oss denne sesongen?

– I kjent stil blir det jo drama - trekantdrama, og man får endelig vite hva avslutningen på denne litt kronglete kjærlighetshistorien er, forteller Loch Næss.

– Har du noen gang vært i et trekantdrama selv?

– Jeg har heldigvis sluppet unna trekantdrama, sier hun avslutningsvis.

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2, forteller at serien har vært en stor suksess.

– Med et snitt på nesten 200.000 seere, har «Hjerteslag»-serien vært en stor suksess for TV 2 Play. Nå gleder vi oss stort til å vise den femte og siste sesongen av denne viktige, sjarmerende og varme serien, forteller Haldorsen.