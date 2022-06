Amber Heard vil anke saken

Heard er knust over dommen, og vil anke den. Det melder New York Times.

Etter en lang og krevende rettssak ble det onsdag kveld klart at Johnny Depp vant over Amber Heard.

Han ble tilkjent 15 millioner dollar, som Heard skal betale ham for – ifølge dommen – å uriktig ha anklaget ham for vold.

Nå vurderer Heard å anke saken, ifølge New York Times.

Retten fant begge skyldige i å ha svertet hverandres rykte, men Depp kom bedre ut av det. Depp må betale Heard to millioner dollar, for hans tidligere advokats uttalelser i medier, om at Heards anklager om seksuelt overgrep var en bløff.

I en artikkel i Washington Post i 2018 forklarte Heard at hun var utsatt for vold av sin daværende ektemann, Depp.

Juryen fant at anklagene i kronikken var falske, og basert på «ondskap».

Kort tid etter at dommen falt torsdag, uttalte Heard seg i sine sosiale medier:

– Skuffelsen jeg føler i dag er ubeskrivelig. Jeg er hjerteknust av at fjellet med bevis fortsatt ikke var nok til å stå opp mot den uforholdsmessige makten, innflytelsen til min eksmann, lyd deler av uttalelsen til Heard.

Depp uttalte at han hadde fått livet sitt tilbake, etter å ha levd med anklagene i seks år.