«Hun satt all moral til side, fordi hun var forelsket»

Deretter kom et mystisk dødsfall, en økonomisk skandale og et giftig forhold. Hun gikk fra å være på toppen av verden, til å bli dømt for sexhandel av mindreårige. Dette er historien til Ghislaine Maxwell.

De i omgangskretsen til Ghislaine Maxwell tror vi må tilbake til 1991 for å få svaret på spørsmålet alle lurer på.

Hvordan kan en kvinne som tilsynelatende har alt man kan ønske seg, gå fra å være en respektert overklassekvinne til å bli kalt et «seksuelt rovdyr»?

1991 er året hjertet til den daværende ungpiken ble knust, og lommeboken snart tømt.

Pappajente

Faren til Ghislaine Maxwell er ingen hvem som helst. Han var grunnleggeren til det store medieimperiet Pergamon Press, han eide avisene Daily Mirror og New York Post og han var medlem av det britiske parlamentet for Labour Party.

Han oppdro familien sin i den verdenskjente villaen Headington Hill Hall, med 51 rom midt i det luksuriøse boligstrøket Oxford i England. Boligen var så stor at den kunne forveksles med et rådhus. Han fikk ni barn, men yngstejenta skulle bli hans øyesten. Ghislaine Maxwell.

I dokumentaren «Ghislaine, prins Andrew og den pedofile» forteller søsknene hennes at faren skjemte henne bort. Hun blir beskrevet som vakker, sjarmerende og lur.

– Pappa var svak for Ghislaine. Hun var yngst, og hun var jente. Han skjemte henne bort mer enn han gjorde med noen av oss andre, sier broren. Kevin Maxwell, i dokumentaren.

Hun beskrives som favorittbarnet. «Pappas lille jente», og hun skal ha vært vakker allerede fra hun var et barn. Derfor er det kanskje ikke overraskende at faren oppkaller familiens yacht etter nettopp favorittbarnet. På båten «Lady Ghislaine» mister Robert Maxwell livet i 1991.

FAREN: Robert Maxwell beskriver som en usedvanelig dyktig businessmann, som klarte å skape enorm rikdom selv om han selv kom fra fattige kår. Foto: PA

Rettsmedisinere konkluderer med at drukning er dødsårsaken, og mange mener det er snakk om selvmord. Ingen skal ha tatt dødsfallet hardere enn Ghislaine, som mange ganger har snakket om hvordan dødsfallet knuste hjertet hennes.

Kort tid etter dødsfallet kommer farens hemmeligheter frem i lyset. Hemmeligheter som etterlater familien hans i dype økonomiske problemer:

400 millioner pund fra pensjonsfondene i selskapene hans manglet. Mediemogulen skal ha underslått midlene for å dekke gjeld, kjøp av nye selskaper og sin overdådige levestil.

Trengte en redning

Etternavnet Maxwell assosieres ikke lenger med rikdom og status, og familiemedlemmene må finne egne karrierer og leve på en helt annen måte.

For Ghislaine, som hadde jobbet i ledelsen i noen av farens aviser, blir redning å reise til New York. Det blir et sted hun kan skape et navn for seg selv uten familiens tragedie hengende over henne.

Hun gjør et intervju med den kjente journalist Daphne Barak kort tid etter hennes ankomst i 1992, hvor hun sier at hun ikke er bekymret for fremtiden. Hun forklarer at hun føler seg heldig som kan få en ny begynnelse.

– Det er ekstremt trist at pappa ikke er her lenger, men jeg føler meg på ingen måte mindre enn jeg var før. Jeg er meg. sier hun, og fortsetter:

– Overlevelse betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker. For meg betyr overlevelse å stå opp om morgenen og finne ut et nytt liv.

Denne selvtilliten og drivkraften blir viktig for henne i tiden fremover. Hun jobber hardt og får seg et stort sosialt nettverk, bestående av blant andre Prince Andrew, Donald Trump, Bill Gates og George Hamilton. Det er ingen som vet nøyaktig hvordan hun møtte mangemilliardær Jeffrey Epstein, men det var i denne perioden.

I denne perioden hvor hun jobbet med å gjenvinne sin sosiale status, møtte hun altså den som skulle ødelegge hennes navn og rykte nok en gang. Men dette skjer ikke før om mange år. Først er de lykkelige. Personer nær dem beskriver dem som svært forelsket, særlig på starten av 90-tallet.

De blir fort IT-paret i New York, som inviterer til festene aller ønsker å delta på. Faren hadde tidligere vært hennes kilde til penger, trygghet og kjærlighet. Nå skulle det bli Epstein. De to blir et par, og hun blir snart «kvinnen i hjemmet» i Epsteins hus på Upper East Side, verdt 51 millioner dollar.

Sosietetsskribent Robert Couri Hay har uttalt at hun var avhengig av luksuslivet, fordi hun var vant til det. Skribenten forteller at hun gjorde mye for å gjøre seg selv aktuell som en mulig hustru for Epstein. Hun styrte huset, hyret butlere og gartnere, kjørte helikopteret hans, men viktigst: Hun styrte hans sosiale liv.

For der hun beskrives som en snill, sjarmerende, flørtende og ekstrovert person, beskrives Epstein som en sjenert person som er ukomfortabel i sosiale settinger.

Den folkekjære skuespilleren George Hamilton, her sammen med Maxwell på et sosialt arrangement. Foto: Jim James

– Jeg tror Ghislaine alltid har vært sensuell og sexy, og hun liker antakelig sex. Hun visste hva hun gjorde, og det var det som var tiltrekkende for Jeffrey, for han var en intenst seksuell person. Men da det personlige forholdet til henne og Jeffrey Epstein gikk i oppløsning, da romansen ebbet ut, måtte Ghislaine i større grad følge befalingene hans. Det var nok da de tilførte andre kvinner, sier Hay, og fortsetter:

– Da kjærligheten forsvant og Jeffrey avviste henne i senga, begynte Ghislaine å rekruttere jenter til å ha sex med Jeffrey. Trekantsexen begynte da Jeffrey bestemte at Ghislaine ikke var nok.

Andre personer nær Ghislaine har sagt at det startet som et forhold hvor Ghislaine og Epstein var oppslukt i hverandre, men at de etter hvert ble omringet av flere og flere unge damer. Ofte som lignet modeller.

Lokket med økonomisk trygghet

Ifølge dokumentaren «Ghislaine, prins Andrew og den pedofile» begynte hun å snakke mer om sex i denne perioden, og i intervjuer kunne hun nærmest virke besatt av hvordan hun så ut. Det kom spekulasjonene rundt om hun bekymret seg for om hun ikke var sexy nok for Epstein lenger.

Folk blir usikre på om de fortsatt er et par eller om de kun er nære venner, men de drar sammen på forskjellige kunstgallerier og andre kulturarrangementer. De får et rykte på seg for å være filantroper som ofte støtter unge talenter innen kunst og kultur.

Det var ofte på slike kulturtilstelninger de fant unge jenter de senere skulle utnytte seksuelt. En kvinne, som har blitt anonymisert for pressen, har fortalt at hun som fjortenåring deltok på en sommerleir for unge talenter innen musikk, kunst og kultur.

Der skal Jeffrey og Ghislaine ha kommet bort til henne. Den unge piken skal ha fortalt hvordan familien slet økonomisk etter at faren hennes hadde dødd. Hun ble invitert hjem til dem og de drakk te sammen. Der skal de ha tilbudt jenten å støtte henne økonomisk og hjelpe henne med å realisere drømmen hennes om å bli artist.

Startet med et massasjespørsmål

Arbeidsmetoden til Maxwell skal ha vært å starte med å utviklet et vennskap med de unge jentene. Hun gikk på handleturer og kino med dem, og fikk dem til å føle seg trygge rundt henne. Etter at vennskapet var ettablert, ledet hun dem inn i situasjoner hvor kvinnene ble utsatt for seksuelt misbruk.

Den unge jenten beskrev et lignende scenario. Hun fortalte at hun ble seksuelt misbrukt av Jeffrey Epstein, og at Ghislaine Maxwell flere ganger var i rommet og deltok i misbruket.

Selv om noen har ønsker å være anonyme når de snakker om misbruket, er det andre som ønsker at alle skal vite om hva som skjedde i Epsteins mursteinshus på 90-tallet.

Billedkunstner Maria Farmer er en slik person. Hun har i flere år kjempet for å bli trodd når hun forteller om overgrepene som fant sted. Hun ble kjent med paret da de deltok på et arrangement hvor hun solgte kunsten sin, og etter denne dagen ble hun spurt om å jobbe for paret som dørvakt.

ÅPENHJERTIG: Maria Farmer og søsteren ble begge utsatt for seksuelle overgrep av Epstein og Maxwell. Foto: TV 2 Play/«Ghislaine, prins Andrew og den pedofile»

Hun forteller at det seksuelle misbruket ofte startet som massasjer. Unge jenter ble bedt om å massere ham, hvor duoen i løpet massasjen kom med seksuelle tilnærminger. Farmer forteller om hennes opplevelse av seksuelt misbruk. Ghislaine kom i morgenkåpe og Jeffrey var i boksershorts. Deretter ble Farmer spurt om å massere føttene til milliardæren.

– Jeg husker at han stønnet da jeg masserte ham, sier hun, og forteller at både Ghislaine og Jeffrey deretter tok henne på brystene på en ubehagelig måte.

Epstein skal ha hatt flere massasjebenker i flere rom av huset sitt. En av disse benkene ble brukt som et sentralt bevis i den kommende rettssaken. Det samme gjorde en slags notatbok med kontaktinformasjonen til noen av ofrene. Overskriften på notatboken var kun: «Massasjer».

Knusende dom

Flere kvinner har anklaget paret for seksuelt misbruk, og fire av disse vitnet i rettssaken. Jurymedlemmene diskuterte i fem dager før de fant 60-åringen skyldig i fem av seks tiltalepunkter. Hun ble dømt for:

Konspirasjon for å lokke en mindreårig til å reise for å delta i ulovlige sexhandlinger

Konspirasjon for å transportere en mindreårig med den hensikt å delta i kriminell seksuell aktivitet

Transport av en mindreårig med den hensikt å delta i kriminell seksuell aktivitet

Konspirasjon for å begå sexhandel av mindreårige

Sexhandel av mindreårige

Mange har lurt på hva Ghislaine egentlig kan ha fått ut av dette. Sosiotetsskribent Robert Couri Hay mener hun elsket Epstein så høyt at rekrutteringen av unge jenter kan ha vært en måte hun fikk fortsette å ha en form for forhold til ham.

– Hverken jeg, eller noen i New York, tviler på at Ghislaine ville gifte seg med Jeffrey Epstein. Hun ville ha en ring på fingeren. Hun ville bli fru Jeffrey Epstein. Jeg tror hun satte all moral til side fordi hun var så forelsket i Jeffrey, sier Hay i den nevnte dokumentaren.

FYSISK: Epstein skal ha sagt at han trengte tre massasjer om dagen. Foto: AFP

Kun én kan bli dømt

Maxwell har selv vært tydelig på at hun ikke erkjenner straffskyld.

Advokatene hennes mener at forholdet med Epstein ikke var så langt som mange tror, og at hun ikke hadde noe med de seksuelle overgrepene å gjøre. De har også anklaget vitnene for å lyve under ed.

Advokatene mener også at mange er for strenge med Ghislaine. Dette fordi hun er den eneste som kan bli stilt til veggs for handlingene, siden Jeffrey Epstein tok selvmord før rettssaken startet.

Søsknene til Ghislaine har også støttet henne hele veien, og sagt at ingen kan gå fra å være et så godt menneske, til et menneske som utfører slike handlinger.

Likeså: Hun er allerede dømt for å ha medvirket til overgrep av flere jenter helt ned i 14-årsalderen. Forholdene skal ha funnet sted mellom 1994 og 2004.

Spørsmålet er ikke om hun blir straffet for disse handlingene, men hvor lang og omfattende straffen blir.

En hel verden venter i spenning på hva som skal skje om få dager, nemlig 28. juni. Det er da straffeutmålingen hennes blir offentliggjort.

Hun risikerer å bli sittende i fengsel livet ut.

Dokumentaren «Ghislaine, prins Andrew og den pedofile» ligger på TV 2 Play.

Foto brukt i denne saken kommer fra AFP og PA.