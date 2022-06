To Nordea-ansatte til pågrepet

« Politiet har torsdag pågrepet og ransaket hos ytterligere to personer i forbindelse med etterforskningen av korrupsjon hos ansatte i Nordea,» melder politiet i en pressemelding.

De to pågrepne er begge ansatt i Nordea. Begge er siktet for grov korrupsjon.

Totalt er det nå fire Nordea-ansatte som er blitt pågrepet i saken.

Etterforsket internt i Nordea

«Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase og politiet ønsker ikke nå å gå inn i hva som er framkommet i etterforskningen så langt,» skriver politiet videre i pressemeldingen.

– Vi kan bekrefte at det er arrestert to ansatte i Oslo i dag. Disse kommer i tillegg til de to ansatte som ble arrestert på tirsdag, og alle fire har vært gjenstand for den interne etterforskningen som har pågått i en lengre periode, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea til TV 2.

Ifølge Steffensen skjer arrestasjonene på bakgrunn av den politianmeldelsen som banken leverte inn tidligere i år.

– De fire ansatte er nå suspendert fra sine stillinger. Vi samarbeider tett med myndigheter og politiet om saken, og Nordea vil aldri akseptere noen form for økonomisk kriminalitet eller å bli benyttet til handlinger som kan bidra til dette, legger Steffensen til.

150 millioner kroner utbetalt

Nordea gikk til politianmeldelse etter at banken oppdaget det den mener er urettmessig utdelte lån på rundt 150 millioner kroner.

Politiadvokat Kristin Rusdal ved Oslo politidistrikt bekreftet tirsdag at politiet ble varslet av Nordea.

– De opplyste at de har innvilget lån der det viser seg at lånene er basert på dokumentasjon som er manipulert eller forfalsket, sa Rusdal til TV 2.

De første pågripelsene kom tirsdag morgen, da totalt fem personer ble pågrepet. To av dem ble pågrepet av sivilkledd politi i Nordeas hovedkontor på Majorstuen.

I tillegg til de to fra Nordea, var også én ansatt i Nav og en tidligere ansatt i Nav, blant de fem pågrepne.

– Alle de fem som i dag ble pågrepet og siktet for grov korrupsjon er avhørt og løslatt. Alle siktelsene er opprettholdt, sa politiadvokat Rusdal i en pressemelding tirsdag kveld.

Onsdag ble en sjette person pågrepet. Vedkommende er ikke ansatt i Nordea eller Nav. Ifølge VG, som omtalte saken først, er denne mannen låneagent i Eiendomsfinans.