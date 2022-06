Ruud-motstander: – Hun er lykkeamuletten min

Casper Ruud tok seg til semifinale i Roland-Garros onsdag kveld. Der venter kroatiske Marin Cilic (33). En mann som måler nesten to meter på strømpelesten.

Veteranen er ikke hvem som helst i tennis-sirkuset. Han er én av fem aktive spillere som har vært i semifinale i alle de fire store turneringene. Cilic gikk helt til topps i US Open i 2014. Det skjedde bare et år etter at han ble utestengt for brudd på dopingreglementet.

Cilic er en superstjerne i hjemlandet. Sammen med kona Kristina driver 33-åringen en stiftelse som hvert år deler ut 20 stipender til talentfulle idrettsutøvere og musikere. Stiftelsens visjon er en verden der alle barn har like muligheter til å nå sitt potensial.

Derfor nøler ikke fotballstjernene Luka Modrić, Mario Mandžukić, Ivan Perišić og Mateo Kovačić med å stille opp når Cilic inviterer til doubleturneringer for å samle inn penger til veldedige formål.

Ikke overraskende var det duoen Modric og Cilic som gikk helt til topps.

Ivrig far

Cilic ble født og vokste opp i den lille bosniske byen Medjugorje. Familien eide noen vinranker og dyrket tobakk, men pappa Zdenko var fast bestemt på å gi de fire sønnene muligheter han selv ikke hadde fått.

– Landsbyen hadde ingen tennistradisjoner før 1991. Da ble den første tennisbanen bygget. Jeg og mine venner var blant de første som spilte på den, forteller Cilic.

Den brutale krigen satte livet på vent. Etter krigen begynte Cilic for alvor å fatte interesse for tennis. Han spilte tre ganger i uken og begynte å vinne lokale turneringer. Faren kjørte ham overalt. Det var turneringer hver helg. Treningene varte i to og en halv time. Pappa Zdenko satt og så hvert minutt.

Fikk råd av tennisstjerne

Da Marin var 13 år fikk han møte tennisstjernen Goran Ivanisevic. Ivanisevic ble ungguttens mentor og satte ham i kontakt med tennistreneren Bob Brett.

Utviklingen skjøt fart.

– Han var veldig god som 15-åring, og hadde allerede en flott backhand. Han var i stand til å diktere spillet uten å bruke for mye kraft. Han hadde allerede da en god forståelse av banen, forteller Ivanisevic.

I 2005 vant Cilic Roland-Garros for juniorer. Tre år seinere traff han Kristina. Hun var vertinne på Davis Cup.

Nå har paret to barn. Kristina er utdannet statsviter og psykolog, jobber i stiftelsen og er stort sett på tribunen når ektemannen spiller.

– Hun er lykkeamuletten min, uttalte Cilic etter en turneringsseier i Basel i 2016.

Dopingdømt

Selv om Cilic har vært talentfull, har karrieren også vært preget av nedturer. I 2013 ble han utestengt i ni måneder for brudd på dopingreglementet. Han testet positivt på det stimulerende middelet nikethamid. Han hevdet selv å ha fått stoffet i seg uten vitende gjennom glukosetabletter. Utestengelsen ble seinere forkortet.

Allerede året etterpå kom karrierens største triumf. Cilic gikk helt til topps i US Open. Han slo Kei Nishikori i tre strake sett 6-3, 6-3, 6-3.

– Når du tar alt i betraktning, er det et mirakel, sa Cilic etter seieren.

– Ting endret seg (med dopingutestengelsen), og i stedet for å jakte resultater, konsentrerte jeg meg om å nyte hvert øyeblikk. Det hjalp meg til å være mer konsentrert, sa US Open-mesteren.

Etter US Open-triumfen holdt Cilic seg stabilt i verdenstoppen. Han var verdenstreer i 2018, hans høyeste rankingplassering til dags dato. Etter noen magre år falt Cilic ut av topp 30, men kroaten slo tilbake i 2020.

Da han tok seg til semifinalen i Roland-Garros i går ble kroaten medlem av et eksklusivt selskap. Av dagens aktive spillere er det kun de tre store (Novak Djokovic, Roger Federer og Rafael Nadal) og Andy Murray som har vært i semifinalene i alle de fire store turneringene.

Nå er det kun en nordmann som står i veien for finalebillett.