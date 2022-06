– Dette bør politiet gjøre for å ta Millehaugen

– Jeg tenker på de pårørende som ble rammet av hans handlinger. Da nyheten kom i går, kjente jeg selv på alle minnene som kom tilbake. Jeg kan bare tenke meg hvordan «Jeddis» etterlatte har det nå.

Det sier Mikael Ali, som i mange år var medlem i den kriminelle gjengen Young Guns.

I dette miljøet, som han i dag har tatt avstand fra, stiftet han bekjentskap med Mohammed «Jeddi» Javed, som ble skutt i bakhodet da han satt i en bil på Haugerud i Oslo 19. januar i 2009. Stig Millehaugen ble dømt til 21 års fengsel for drapet.

UTBRENT: Bilen ble påtent etter drapet på Haugerud i 2009. Foto: Knut Falch / NTB

Onsdag forsvant Millehaugen under en permisjon fra Trondheim fengsel. Det pågår nå en klappjakt på 53-åringen. Han anses som farlig.

Råd til politiet

Ali sier at han tror flere kjenner på en utrygghet etter at Millehaugen rømte.

– Med tanke på hans historikk, vet man ikke hva han vil finne på. Han sitter allerede på en lang og veldig alvorlig dom, og han har vist vilje til å drepe før, sier Ali.

Han påpeker drapet på Mohammed Javed i 2009 ble ansett som et bestillingsdrap der Millehaugen skal ha blitt lovet en sum penger for å være leiemorder.

– Hvis jeg skulle etterforsket denne forsvinningen, så ville jeg prøvd å følge pengesporet. Det er ikke umulig å se for seg at han har fått tak i penger på et vis, eller at han har en plan om å kreve inn gjeld fra noen, sier Ali.

Tror det er planlagt

Ifølge politiet dro Millehaugen fra Trondheim fengsel før han tok et fly fra Værnes til Oslo ved 12-tiden onsdag. Videre mener de at han satte seg på Flytoget i retning Oslo sentralstasjon.

Politiet sier torsdag formiddag at de ikke har en konkret mistanke om hvor han kan være.

PERMISJON: Her er Stig Millehaugen på vei ut av Trondheim fengsel onsdag morgen. Foto: Politiet

53-åringen er også internasjonalt etterlyst.

Mikael Ali sier at han tror det er «ekstremt krevende å være på rømmen».

– Hvis han har stukket av på impuls, så regner jeg med at han blir tatt veldig snart, men dette fremstår som planlagt, mener han og fortsetter:

– Dersom det er planlagt, kan man se for seg at han har skaffet en dekkleilighet der han vil oppholde seg til dette har roet seg litt, mener Ali.

ETTERLYST: 53 år gamle Stig Millehaugen anses å være farlig, ifølge politiet. Foto: Politiet

Vanskelig å ta

Han tror også at politiet jobber med ulike teorier for hvorfor Millehaugen har stukket av. Det kan være at han er lei av å sitte i fengsel med dårlige utsikter til en varig løslatelse, gitt historikken.

– Men det kan også tenkes at han har andre planer, sier Ali.

Tidligere politispaner Johnny Brenna har uttalt til TV 2 at han ikke er sjokkert over at Millehaugen har valgt å stikke av under en permisjon.

– Hvis det hadde vært jeg som hadde rømt, hadde jeg vært rolig i en fase nå, mens alle var ute og lette etter meg. Jeg hadde sittet stille i en dekkleilighet, sier Brenna.

Han ser for seg et lignende scenario er sannsynlig.

– Når Millehagen har gått til det skrittet hvor han rømmer, så ønsker han å bli borte. Han gjemmer seg og har nok planlagt å ta seg en lengre pause fra fengselet, sier den tidligere politimannen.