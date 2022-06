Har bedt om lov til å bruke fotlenke under permisjon

Millehaugen, som var på sin sjette permisjon fra Trondheim fengsel, hadde ifølge Tore Råen, fungerende direktør i Kriminalomsorgen Nord, verken følge av noen eller fotlenke under permisjonen.

Nettopp fotlenke er ikke et alternativ, ifølge Råen. De vil gjerne, men har ikke lov til å bruke det.

– Kriminalomsorgen ønsker å få hjemmel for å bruke fotlenke ved permisjoner, men foreløpig har vi ikke lov til å bruke det. Vi har utstyret til det, men ikke hjemmel per nå.

– Kunne situasjonen i denne konkrete saken sett annerledes ut om Millehaugen hadde hatt fotlenke?

Tore Råen, regiondirektør i Kriminalomsorgen nord. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det er vanskelig å si, men det er klart at gjennom slike ordninger hadde man hatt tidligere varsling og mulighet til å se hvor den domfelte befinner seg på tidspunktet personen skulle møtt opp i fengselet igjen. Og man ville også fått varsling hvis vedkommende tar av seg fotlenken.

Råen sier til TV 2 at Kriminalomsorgen har ytret ønske til politisk hold om at de ønsker å ta i bruk fotlenke under permisjoner når situasjonen tilsier det.

– Vi i Kriminalomsorgen har tatt opp dette, og det ligger nå på overordnet nivå. Vi håper at det vil gå gjennom, for det vil styrke utslusingen og sikkerheten rundt det at vi legger til rette for at domfelte skal få muligheten til å endre adferd.

– Kommer ikke utenom permisjon

Råen understreker at det å gi domfelte mulighet til permisjon, er noe de er pålagt å gjøre, men at bruk av fotlenke vil øke sikkerheten rundt det.

– Permisjon kommer vi ikke utenom, det er vi pålagt, men fotlenke kan styrke vår mulighet til å gjennomføre det på en sikker måte.

Millehaugen dukket ikke opp etter permisjonen, det ble slått riksalarm og det norske folk får beskjed om at «Norges farligste mann» er på frifot. Sett i ettertid, hva tenker du om beslutningen om å gi ham permisjon?

– Det blir litt vanskelig i ettertid, når vi vet fasit. Da kan man jo si at det ikke burde blitt sånn. Men samtidig kan vi ikke si at det automatisk er slik at Kriminalomsorgen har gjort en feilvurdering.

Råen understreker at det er vanskelig å helgardere seg helt mot at noen ikke dukker opp til avtalt tid etter permisjon.

– Vi jobber med mennesker og det er helt klart vanskelig å ha vanntette ordninger. Loven forplikter oss til å legge til rette for at domfelte blir forberedt på et liv i frihet, og vi kan ikke bare gjøre nøye sikkerhetsmessige vurderinger. Noen ganger trår man feil, men det er veldig sjelden at folk ikke møter opp etter permisjon. Vi blir vel oftere kritisert for det motsatte.

Ba om mer bruk av fotlenke

TV 2 har spurt Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) om hvordan de har ytret ønske om bruk av fotlenke ved permisjon overfor Justisdepartementet.

KDI henviser da til en rapport de i 2021 skrev om mulighetene for å bruke elektronisk og digital kontroll, som for eksempel fotlenke, i større grad i norsk fengselsvesen.

Rapporten ble utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og den ble oversendt departementet i juli i fjor.



I dag brukes fotlenke kun som gjennomføringsform for ubetingede fengselsstraffer, og nesten halvparten av disse dommene sones på den måten.



KDI skriver i rapporten at erfaringen med ordningen har vært gode, og at det er få brudd under gjennomføringen, samt lavt tilbakefall til ny kriminalitet.

I rapporten kom KDI med anbefaling om at det også bør innføres mulighet for bruk av digitale kontrolltiltak, som fotlenke, ved både permisjon, frigang, prøveløslatelse fra fengsel og prøveløslatelse fra forvaring.

Det pekes på to formål ved innføring av fotlenke og digitale løsninger ved permisjoner:

Å øke sikkerheten i de sakene som allerede får innvilget permisjon.

Å øke antall permisjoner som følge av at effektive kontrolltiltak muliggjør flere permisjoner.

TV 2 har forelagt Justisdepartementet spørsmål om hvilken vurdering som er gjort knyttet til Kriminalomsorgens ønske om hjemmel for bruk av fotlenke under permisjon, men foreløpig ikke fått svar.

Slo riksalarm

Da dobbeltdrapsdømte Millehaugen ikke dukket opp etter å ha hatt permisjon fra Trondheim fengsel fra klokken 09.00 til 15.00 onsdag, ble det umiddelbart slått alarm til politiet.

Det ble deretter slått såkalt riksalarm, og Millehaugen ble dermed etterlyst i alle norske politidistrikt, samt internasjonalt.

53-åringen er dømt for en rekke alvorlige lovbrudd, blant annet væpnet ran og to drap. Dommen han nå soner er fra Borgarting lagmannsrett i 2012, da han ble dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for overlagt drap.

I en pressemelding torsdag formiddag skriver Trøndelag politidistrikt at etterforskningen så langt tyder på at Millehaugen har reist med fly fra Værnes lufthavn til Oslo lufthavn i 12-tiden onsdag formiddag, og videre tatt flytoget til Oslo Sentralbanestasjon.

– Det er flere funn som underbygger dette, uten at vi ønsker å gå i detaljer. Det er også viktig å understreke at vi fortsatt jobber ut fra flere hypoteser når det gjelder bevegelsene til den etterlyste, sier politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt.

Politiet ønsker tips fra personer som kan ha sett eller vet noe om hvor Millehaugen befinner seg. Samtidig ber de folk være forsiktige.

– Vi gjentar at vi ønsker tips fra publikum i saken og at ingen må foreta seg noe på egen hånd. Kontakt politiet hvis du gjort observasjoner som kan være av interesse, sier Bøklepp.

Politiet forteller også at de torsdag formiddag gjennomførte en ransaking av bopelen til en bekjent av Millehaugen i Viken fylke på bakgrunn av at politiet hadde opplysninger som ga grunn til å tro at han kunne oppholde seg der.

Ransakingen skal ifølge politiet ha vært resultatløs.

Har rømt før

19. januar i 2009 ble Young Guns-toppen Mohammed «Jeddi» Javed funnet skutt og drept i en utbrent bil på Haugerud i Oslo. Det var tre personer i bilen da skuddet gikk av: «Jeddi», et annet profilert medlem av Young Guns og Stig Millehaugen.

Millehaugen ble pågrepet av politiet samme kveld som drapet skjedde. Det tidligere medlemmet av Tveita-gjengen er tidligere beskrevet som «Norges farligste mann» på grunn av sine handlinger.

For drapet på Mohammed Javed på Haugerud ble Millehaugen i 2012 dømt til 21 års forvaring, med 10 års minstetid.

Petter Bonde var advokaten til avdøde Javed frem til han ble drept og representerte familien hans under rettsaken.

– Hvis det er riktig at Stig Millehaugen har rømt fra fengselet, er det svært bekymringsfullt på bakgrunn av hans kriminelle historikk, sier Bonde.

Millehaugen har hele veien nektet straffskyld og jobbet for å få saken gjenopptatt, ifølge hans advokat Morten Furuholmen.

I 1993 tok Millehaugen også livet av en fengselsbetjent under et rømningsforsøk. Den gang fikk han 17 års fengsel.

En periode het han Stig Berquist.