Huitfeldt: Kommer ikke til å slutte med bistand til Afghanistan

Det har vakt sterke reaksjoner at Taliban har gått fra løftene de ga under besøket i Norge i januar. Den gang lovte Taliban-utsendingene at jenter skulle få gå på skole, men siden har de besluttet at det ikke gjelder jenter over 12 år.

Kvinner er også pålagt å gå med burka, de kan ikke gå ute uten følge av et mannlig familiemedlem, og kvinnelige programledere må nå dekke seg til. Dette bryter med løftene som ble gitt på Soria Moria, sier Omran Mansoor, jurist i Utlendingsnemnda. Han tror det kan legge press på Taliban om Norge holder tilbake penger, melder NRK.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er delvis enig.

– Jeg tror det kan fungere på noen områder. Men vi kommer ikke til å slutte å gi mat og medisiner til afghanske barn som sulter. Det bidrar ikke til noen politiske endringer, sier Huitfeldt til NRK.

– Det kommer an på hvilken bistand man snakker om. Vi samarbeider overhodet ikke med den talibanske staten. Vi samarbeider med internasjonale hjelpeorganisasjoner for å hindre sultkatastrofer, at det oppstår store flyktningstrømmer eller at det kan bli oppblomstring av terrorgrupper, sier hun.

Hun sier det får konsekvenser når Taliban ikke holder ord, blant annet om skolegang for jenter.

– Når de ikke holder løftene sine om at jenter over 12 år skal få gå på skole, da gir vi heller ikke noen bistand til skoler som bare er for gutter. Så det får konsekvenser at de ikke leverer på det de sa i Oslo, sier hun.

