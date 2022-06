Refses av sinte fans etter Instagram-post: – Du skuffer meg

Etter seks uker med rettssak er det klart at juryen trodde på Johnny Depp (58), og ga ham medhold i at Amber Heard (36) har ærekrenket ham.

Etter at dommen falt har det strømmet på med reaksjoner, også blant kjendisene.

Både Depp og Heard la ut uttalelser på Instagram i går, hvor de uttalte seg om juryens beslutning.

Begrenset kommentarfeltet

Heard, som i retten adresserte hvordan reaksjoner i sosiale medier og daglige trusler har vært å stå i, har tilsynelatende begrenset kommentarfeltet. Kun fem støttemeldinger vises offentlig, en av dem lyder: «Jeg er så lei meg, jeg står sammen med deg».

Depp har i skrivende stund fått over 850.000 kommentarer. Blant andre flere hjerter fra modell og Kate Moss-bestevenn, Naomi Campbell.

Nærmere 15 millioner har trykket «liker» på Depps Instagram-uttalelse, mens nesten 260.000 har likt Heards.

Raser mot komiker etter dette

Komiker og skuespiller Amy Schumer (41), som følger Amber Heard på Instagram, la ut denne posten torsdag, som flere har tolket som en støtteerklæring til Heard.

Der har hun skrevet ut et sitat fra feministikonet Gloria Steinem.

«Enhver kvinne som velger å oppføre seg som et helt menneske burde bli advart om at status quo-hæren vil behandle henne som en skitten vits. Hun vil trenge sitt søsterskap», skrev Schumer i innlegget.

Nesten 5000 har kommentert Schumers innlegg. Flere reagerer sterkt, og nevner Heard med navn. Enkelte har også her uttrykt sin støtte til Depp ved bruk av emneknaggen #istandwithjohnnydepp.

«Det inkluderer å holde kvinner ansvarlig for deres feilhandlinger!», skriver en, som reaksjon på sitatet Schumer bruker i innlegget.

Mens en annen skriver: «Du skuffer meg, støtter en kvinne og hennes løgner!»

Flere av kommentarene har ført til opphetede diskusjoner om hva søsterskap egentlig betyr:

«Søsterskap er ikke å støtte hverandre bare fordi du er en kvinne», lyder en del av sitatet, hvor flere i påfølgende tråder mener at Amber Heard har bidratt til å skade årevis med kamper.

Heard adresserte i sin uttalelse etter dommen at hun var skuffet over hva den betød for andre kvinner.

– Det er et tilbakeslag. Det setter klokken tilbake til en tid hvor en kvinne som snakket høyt ut, kunne bli offentlig skammet og ydmyket, skrev Heard.

«Dette innlegget er tullete and latterlig vagt. Hvis du poster dette for å vise støtte til Amber Heard, ha en ryggrad og si det slik det er...... Feil er feil, uavhengig av kjønn».

Schumer har tilsynelatende ikke svart på noen av kommentarene i sitt eget innlegg.

BRUKER STJERNE-PLATTFORMEN: Amy Schumer avbildet under et protesttog mot Brett Kavanaugh. Foto: ALEX WONG /AFP

Komikeren er kjent for å bruke sin kjendisstatus for å fremme kvinners abortrettigheter i USA, både i sine sosiale medier og ute på gata i protesttog.

I 2018 ble Schumer og modell Emily Ratajkowski arrestert under en demonstrasjon mot innsettelsen av Brett Kavanaugh i Høyesterett, ifølge CNN.