NYT: Elon Musk truer ansatte med sparken

I en epost til sine ansatte i SpaceX og Tesla, skriver Elon Musk ifølge New York Times at de får sparken dersom de ikke er lenge nok på jobb.

Verdens rikeste mann, Elon Musk, sendte tirsdag denne uken en epost til sine ansatte i både SpaceX og Tesla, hvor han gjør det klart at jobbene deres avhenger av at de «tilbringer minst 40 timer per uke på kontoret».

De som ikke gjør dette, vil få sparken, skriver han ifølge New York Times.

TRUER MED SPARKEN: Musk har sendt en epost der han krever 40 timer på kontoret. Foto: John Raoux

«Jo lenger du har jobbet her, jo mer synlig må nærværet ditt være. Det er derfor jeg bruker så mye tid i fabrikken, så de som er der ser at jeg jobber sammen med dem. Hvis jeg ikke hadde gjort det, ville SpaceX for lengst ha gått konkurs», står det angivelig i eposten til ansatte i SpaceX.

I eposten til Tesla skriver han angivelig at «enhver som ønsker å jobbe utenfor kontoret, må tilbringe minst (og jeg mener minst) 40 timer i uka på kontoret eller forlate Tesla. Dette er mindre enn vi krever av fabrikkarbeiderne».

Musk skriver videre at hvis noen mener at de trenger unntak fra dette kravet, så vil han undersøke og eventuelt godkjenne disse unntakene selv.

They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

En Twitter-konto har delt et bilde av det som skal være eposten, og Elon Musk har kommentert under at «de bør late som om de jobber et annet sted».

New York Times skriver at fjernarbeid er blitt vanlig under pandemien, og at selskaper som Apple, Meta, Microsoft og andre har lempet på kravene om at ansatte må jobbe på kontoret.

Airbnb har nylig informert sine ansatte om at de ikke må jobbe fra kontoret i fremtiden.