Politiet har ingen mistanke om hvor han er

– Har dere en mistanke om hvor han kan være?

– Nei, vi holder alt åpent i forhold til det. Han kan befinne seg både i Norge og i utlandet. Vi kan bekrefte at han dro med fly fra Værnes til Oslo i går midt på dagen og at han har tatt flytoget inn til Oslo, sier politiadvokat Bente Bøklepp til TV 2.

Politiadvokaten forteller at alarmen gikk «uten unødig opphold» da Stig Millehaugen ikke møtte opp etter en permisjon fra fengselet onsdag formiddag.

– Stopper sporene på Oslo S?

– Derfra og ut blir det en del av den etterforskningstaktiske vurderingen vi gjør, som jeg ikke kan gå inn på. Vi har flere spor vi følger opp. Vi tar kontakt med flere personer vi mener har betydning for saken. Både tidligere fornærmede, familie, venner og andre som kan kjenne til han, sier Bøklepp.

Tok flytoget

Flytoget opplyser at ingen ansatte har registrert at Millehaugen satt på toget onsdag ettermiddag.

– Vi har ikke fått melding om at våre ansatte har registrert om at han har vært på et tog, men det betyr ikke nødvendigvis at han ikke har tatt toget, sier kommunikasjonsdirektør Ida Marie Fottland i Flytoget til TV 2.



I følge Avinor sine sider gikk det to fly fra Værnes til Oslo i 12-tiden onsdag.

Pressesjef i SAS Tonje Bjerve Jensen sier til TV 2 at de ikke kommenterer enkeltsaker i media.

– Men på et generelt grunnlag kan vi si at vi alltid samarbeider med politiet dersom de henvender seg til oss, sier Bjerve Jensen.

Millehaugen skulle ha returnert til Trondheim fengsel klokken 15 onsdag, etter permisjon. Da han ikke dukket opp, slo fengselet full alarm.

UT FRA FENGESELT: Her er Millehaugen fanget av overvåkingskamera på vei ut fra Trondheim fengsel. Foto: Politiet

«Norges farligste mann»

Det ble også slått riksalarm i Norge, da 53-åringen er beskrevet som «Norges farligste mann» . Alle politidistriktene og grenseovergangene ble også bedt om å være på vakt.

Torsdag morgen lå den forvaringsdømte 53-åringen også øverst på Interpol sine sider over etterlyste personer.

Kripos opplyser til TV 2 at de har blitt bedt om å bistå i å sende ut en internasjonal etterlysning. På spørsmål om det kan bli aktuelt å gjøre mer, henviser de til Trøndelag politidistrikt.

Har rømt tre ganger

Millehaugen har tidligere rømt fra fengsel tre ganger.

Under et rømningsforsøk fra Sarpsborg fengsel i desember 1992, skjøt og drepte han en fengselsbetjent og tvang en annen betjent å kjøre seg til Oslo.

ETTERLYST: Den internasjonale etterlysningen av Stig Millehaugen på Interpols nettsider. Foto: Skjermdump Interpol

Før onsdagens rømming hadde han sonet omtrent ti år i Trondheim fengsel.

I 2012 ble han dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

Saken oppdateres!