WHO mistenker miljøfaktorer bak apekopputbrudd

Det økende presset på verdens økosystem kan ha bidratt til at apekoppviruset smitter mennesker, mener WHO-ekspert.

De siste ukene har Verdens helseorganisasjonen (WHO) registrert over 550 smittetilfeller i 30 land der viruset vanligvis ikke finnes. Afrikanske land der viruset regnes som endemisk, er holdt utenom.

– Vi har å gjøre med et en kontaktflate mellom dyr og mennesker som er ganske ustabil, sier WHOs krisesjef Mike Ryan.

Han peker på at andre sykdommer med opphav i dyr, som lassafeber og ebola, også sprer seg til mennesker i økende grad.

Både apekatter og gnagere er bærere av apekoppviruset, og i Afrika har mennesker ofte blitt smittet etter å ha spist kjøtt fra infiserte dyr.

I vestlige land har det imidlertid stort sett vært snakk om smitte mellom mennesker.

– Vi vet egentlig ikke om det er for sent å stanse det, sier WHO-eksperten Rosamund Lewis.

Hun mener imidlertid at det er gode muligheter for at spredningen kan begrenses med vanlige hygienetiltak.