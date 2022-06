Kø inn mot Bergen etter trafikkulykke

Ett felt ble stengt og skapte kø inn mot Bergen, opplyste Vegtrafikksentralen Vest torsdag morgen.

Det var en bil og en lastebil som har støtt sammen, muligens i forbindelse med et filskifte. Politiet fikk melding om ulykken klokken 07.30.

«Det virker ikke alvorlig», opplyste Vest politidistrikt via Twitter.

– Det er saktegående trafikk på broen. Det skaper ringvirkninger. Det kan fort bli kaos, sa trafikkoperatør Albert Sherington hos Vegtrafikksentralen Vest til TV 2 ved 07.40-tiden.

Klokken 08.10 opplyste politiet at begge bilene har kjørt videre for egen maskin og at veien er åpnet for fri ferdsel.

«Politi og ambulanse snakker med de involverte på et egnet sted», skrev Vest politidistrikt på Twitter.