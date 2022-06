Ruud-rival med garderobebeskyldning: – Sånn gjør man ikke

(Casper Ruud - Holger Rune 6-1, 4-6, 7-6, 6-3)

Casper Ruud (23) levde opp til favorittstempelet mot danske Holger Rune (19) og tok seg til en historisk semifinale i Roland-Garros.

Etter kampen var det alt annet enn god stemning mellom de to, som nå beskylder hverandre for usportslig oppførsel.

Hever Ruud ropte i ansiktet

Ruud reagerte på at dansken ikke ville takke skikkelig for kampen, mens Rune sier til Ekstra Bladet at han reagerte på oppførselen til sin norske rival i garderoben.

– I garderoben må han og teamet hans forbi meg. Teamet er egentlig veldig hyggelige, men så går han bare rett bort til meg og roper «JAAA» rett opp opp i ansiktet mitt, sier 19-åringen til Ekstra Bladet.

– Jeg tenkte bare «hva i helvete gjør du?». Sånn gjør man ikke. Du kan juble alt du vil og være glad på banen, det gjør jeg selv når jeg vinner. Men det der er dårlig stil. Ha litt respekt, fortsetter han.

Etter kampen tok de to hverandre i hånden. Da det var unnagjort kunne man se en tydelig skuffet og frustrert Ruud.

– Han ser så vidt på meg, ser bort og sier ingenting. Jeg synes tennis er en gentlemanssport og at man skal takke for kampen. Det var ikke noe å hente fra hans side, så da var det heller ikke vits å gi noe tilbake merket jeg, sier Casper Ruud til TV 2.

– Han var så usportslig

Nå forklarer Rune hvorfor han oppførte seg som han gjorde.

– Det hele begynte da jeg ba dommeren se etter et merke. Det var veldig nær linjen og jeg kunne ikke se om den var inne eller ute. Så sier han «do you have to check every mark» (må du sjekke hvert merke?). Og det er første gang jeg ber dommeren om det, sier dansken.

– Da sier jeg til ham at han ikke skal snakke med meg. Vi er midt i en tenniskamp, det hører ingen steder hjemme. Med ved sideskiftet fortsetter han og sier «you don’t talk to people like this» (slik snakker du ikke til folk). Der gjentar jeg bare at han ikke skal snakke til meg, fortsetter han.

Ifølge Rune var det Ruuds oppførsel under kampen som gjorde at det ble som det ble.

– Jeg hadde ikke lyst til å gi ham en klem etter det. Han fikk en high five, og så måtte jeg bare komme meg vekk fra ham. Han var så usportslig under kampen og snakket til meg igjen og igjen, sier 19-åringen.

– På tide å vokse opp

Dansken gjorde seg bemerket med sine fakter underveis i kampen, men Ruud hevder 19-åringens fakter og utbrudd ikke gikk inn på ham under kampen.

Dommen fra nordmannen var likevel nådeløs.

– Jeg kjenner ikke Holger personlig, men jeg har sett på tv at det kan være mye drama til tider. Når man er på en stor scene så er det kanskje på tide å vokse opp litt, sier Ruud.