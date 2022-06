To ganger i året gjennomfører NAF og Motor unike rekkeviddetester av elbiler. Da tar de med seg et stort antall biler ut påsamme teststrekning – og kjører til det er helt tomt for strøm.

NAF har med seg bergingsbiler som plukker opp bilene etter hvert som de går strømtomme. Dermed skaffer de seg et svært realistisk bilde av hvor langt bilene går i virkeligheten.

Nå er sommerens test akkurat gjennomført. Den viser at mange av de nyeste elbilene kommer dårligere ut enn forventet. 22 av de hele 31 biler i testen gikk kortere enn produsentenes tall i testen.

20 prosent kortere

– Været er avgjørende for rekkevidden, også på sommeren, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det var regn og relativt lave sommertemperaturer, mellom 7 og 15 grader, i testen. Noen biler gikk betydelig kortere enn produsentenes tall da de fikk prøve seg i praktisk test på regntunge, norske sommerveier.

Blant de 22 bilene som gikk kortere enn WLTP-rekkevidden, var det største negative avviket i forhold til produsentenes tall på 20 prosent. Ni biler kjørte noe lengre enn lovet, men de fleste av disse lå tett på den offisielle WLTP-rekkevidden.

Det har blitt en tradisjon av NAF og Motor to ganger i året tar med et stort antall elbiler ut på test. Foto: NAF/Motor.

Har testet 100 biler

– Dette viser at det er lurt å ta hensyn til været når du planlegger langturen, også på sommeren. Det er veldig stor forskjell på hvor langt du kommer med elbilen på en god norsk sommerdag, sammenlignet med en regntung, kjølig dag, sier Sødal, i en pressemelding.

NAF og Motor har de siste årene kjørt denne testen på alle nye elbiler som kommer til Norge. Gjennom testene får forbrukerne et godt bilde av hvor langt bilene faktisk kjører og hvor raskt de lader til ulike årstider. Til sammen er over 100 modeller nå testet.

– I de tidligere testene på sommerføre har nesten alle bilene kjørt lengre enn oppgitt rekkevidde. Da har forholdene vært ideelle, med 20-25 grader, sol og tørre veier. I år var det annerledes, når været var dårlig. Men det er også en normal del av en norsk sommer, så dette gir nyttig innsikt i elbilenes egenskaper, sier Sødal.

Mercedes EQS var bilen som gikk lengst i årets test. Men det offisielle rekkeviddetallet klarte den ikke å innfri.

Mercedes gikk lengst

Til tross for at få av bilene klarte sin oppgitte rekkevidde, klarte åtte av bilene å kjøre en strekning tilsvarende Oslo til Trondheim før de gikk tomme for strøm.

– Utviklingen går raskt. Rekkevidden og hvor fort bilene lader øker år for år. Men været er fortsatt en joker for hvor langt du kommer med bilen din, avslutter Nils Sødal.

Bilen som gikk lengst i testen var Mercedes EQS 450+ med over 600 kjørte kilometer. Offisiell rekkevidde på bilen er 711 kilometer, men regnværet kuttet rekkevidden med 12,5 prosent.

Fakta om elbiltesten: Ble gjennomført onsdag 1. juni

Testruten gikk fra Oslo, via Lygnasæter, Gjøvik, Ringebu, Dombås, Hjerkinn, Folldal og så sørover Venabygdsfjellet til Ringebu igjen.

Bilene startet med fulladet batteri, uten forvarming, fra et garasjelokale på Vulkan i Oslo

Utetemperaturen var mellom 7 og 15 grader.

31 biler kjørte nøyaktig den samme ruten, med de samme premissene rundt hastighet, kjøremodus, kjørestil, klimaanlegg og vekttillegg.

