Avkriminaliserer kokain, MDMA, Meth og opioider i canadisk provins

En provins i Canada skal avkriminalisere besittelse av små mengder kokain, MDMA, meth, heroin og fantanyl, skriver Vice.

Avkriminaliserer besittelse

British Columbia blir den første provinsen i Canada som avkriminaliserer narkotika i dette treårige eksperimentet som skal starte opp i januar 2023. Personer over atten kan ha opp til 2,5 gram narkotika på seg uten at de blir møtt med noen form for straffereaksjon eller tvungen behandling. Narkotikaen vil heller ikke bli konfiskert.

Salg, produksjon, distribusjon og smugling av narkotika er fortsatt forbudt, og de nye reglene gjelder ikke på skoler, på flyplasser eller i militæret.



Over 2000 dødsfall

Dette forsøkte er det første av en rekke tiltak for å redusere skaden narkotika påfører innbyggerne, skriver Vice. Blant tiltakene inngår også en tryggere tilførsel av opioider for narkotikaavhengige. De skal også sette opp teststasjoner for å bekjempet overdosekrisen som i fjor tok livet av mer enn 2000 personer.

British Columbia har den høyeste andelen narkotikadødsfall i Canada, og er lang på vei den mest progressive provinsen når det gjelder narkotikalovgivning. Aktivister som ønsker avkriminalisering står sterkt i delstaten.

Vil redusere Stigma

Avkriminaliseringen følger i fotsporene til delstaten Oregon, der lettere typer narkotika ble avkriminalisert i 2020. Det er ikke snakk om tyngre stoffer, og man kan fortsatt bli bøtelagt for besittelse.

Myndighetenes håp er at ved å fjerne straffen for besittelse, kan de redusere stigma, gjøre det enklere for narkotikaavhengige å søke hjelp fra myndighetene, og at de unngår skadelig lange fengselsstraffer som spesielt rammer fargede deler av samfunnet.