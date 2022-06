Tromsø-russen endelig i gang med feiringen

En måned senere enn resten av landet – og etter at de fleste eksamener er ferdige – har russetiden begynt for alvor i Tromsø.

Russestyret i Tromsø har ikke bare forskjøvet feiringen. De har også fjernet mange av russeknutene, slik at ingen skal føle seg ekskludert eller begrenset, skriver Nordlys.

– Det har vært veldig viktig for oss at alle skal føle seg inkludert i år. Tromsø-russen har på en måte reformert russetida i år, sier terrorsjef Jenny Alvarstein.

Hun mener det var en god idé å flytte feiringen til juni, når de fleste er ferdig med innleveringer og eksamen.

– Så er det heller ingen hemmelighet at vi bor i Tromsø. Vi har Tromsø-sommer, men det er jo det som er så fint med å ha det nå i juni, vi trenger ikke bekymre oss for snø på 17. mai. eller at noen fryser i hjel i grøfta.

Rett før midnatt forteller operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt at starten på russefeiringen ha gått rolig for seg.

– Det har vært noen få klager om støy, men ikke noe mer enn det. Så enn så lenge vil jeg si at det har gått fint, sier Kileng.