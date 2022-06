Ruud slakter rivalens oppførsel: – Kanskje på tide å vokse opp

I kvartfinalen mellom Casper Ruud og Holger Rune var det mye å ta tak i. Først og fremst så er Ruud klar for en semifinale i Roland-Garros. Det som første norske herrespiller gjennom tidene.

Men det var Runes oppførsel på banen som skulle bli den store snakkisen både før, under og etter kampen. Da spillerne skulle takke for kampen kunne man se en tydelig skuffet og frustrert Ruud etter at spillerne tok hverandre i hendene.

– Han ser så vidt på meg, ser bort og sier ingenting. Jeg synes tennis er en gentlemanssport og at man skal takke for kampen. Det var ikke noe å hente fra hans side, så da var det heller ikke vits å gi noe tilbake merket jeg, sier Casper Ruud til TV 2.

Rune bekrefter også denne hendelsen til pressen etter kampen.

Men det var flere spesielle situasjoner som utspilte seg i kvartfinalen. Rune ville titt og ofte få hoveddommer til å kontrollere om baller var over eller på linje.

Etter å ha gjentatt det flere ganger gikk Ruud bort til dansken for å høre om det virkelig var nødvendig å sjekke alt av baller.

– På tide å vokse opp

Rune begynte også midt under kampen og rope «forlat!» gjentatte ganger mens han tittet mot sin egen boks hvor hans familie og støtteapparat sitter. Etter å ha ropt det flere ganger reiste moren hans seg og gikk inn i stadionlokalene.

– Jeg kjenner ikke Holger personlig, men jeg har sett på tv at det kan være mye drama til tider. Når man er på en stor scene så er det kanskje på tide å vokse opp litt, sier Ruud og legger til:

– Andre kan bli frustrerte og knuse racketer for den saks skyld, men jeg synes det går an å vise litt respekt til motstanderen og det han viste i dag står det i min verden ikke stor respekt av.

På spørsmål om alt av Runes fakter og utbrudd gikk inn på Ruud, så svarer han nei. Han poengterer at han hadde nok med seg selv og valgte å ha fokus på det og alltid tenke neste poeng.

Ruud sier også at det er opp til Rune om «han vil bruke opp sin energi på å brøle, skrike, lager grimaser og ablegøyer».

Rune selv kjenner seg ikke igjen i Ruuds melding om at han ikke behandlet motstanderen sin med respekt.

– Det gjør jeg. Jeg sa bravo ved flere anledninger. Jeg tror jeg har sagt nok ganger til pressen at jeg synes han er en fantastisk spiller og særlig på grus. Jeg har stor respekt for ham og jeg vet ikke hvor dette kommer fra, sier Rune etter kampen.

Avviser at han ropte til moren

Når det kommer til den angivelige ordren til sin mor Aneke Rune så avfeier Rune det hele. Han er imidlertid svært uklar i svarene han gir pressen etter kamp.

– Det er en liten misforståelse. Det var ikke til min mor, det var til en helt annen. Jeg ville at noen skulle forlate boksen, men det var ikke min mor.

– Hvorfor går moren din inn da?, spør en dansk journalist.

– Det vet jeg ikke. Det var sikkert for at jeg skulle holde fokus. Det var ikke rettet til en spesiell. Jeg var bare frustrert.