Danskene sier ja til EUs forsvarssamarbeid

Et stort flertall av danskene har stemt for å slutte seg til EUs forsvarssamarbeid.

Etter folkeavstemningen onsdag er over 96 prosent av stemmene telt opp, ifølge Jyllands-Posten. Resultatene tyder på at over 66 prosent har stemt for å oppheve forbeholdet mot forsvarssamarbeidet.

– Jeg er glad, og jeg er stolt på vegne av Danmark, sier statsminister Mette Frederiksen.

Det var hun som tok initiativ til folkeavstemningen, i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina og den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa.

