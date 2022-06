Ruud vant og sikret historisk semifinale - Rune raste og ba moren forlate plassen

Casper Ruud ønsket at følelsesmennesket Holger Rune skulle brøle minst mulig for positive ting i kvartfinalen. Men det var nordmannen som kunne juble til slutt.

(Casper Ruud - Holger Rune 6-1, 4-6, 7-6, 6-3)

En usedvanlig offensiv Casper Ruud sa selv han var favoritt før oppgjøret mot Holger Rune onsdag kveld. Og den offensive holdningen viste 23-åringen fra Snarøya igjen på banen i den høydramatiske kvartfinalen mot Rune fra nabolandet Danmark.

Nordmannen viste rett og slett hvorfor han er rangert som nummer åtte i verden og motstander Rune er rangert som nummer 40.

Ruud var nemlig den som kunne knytte neven for seier og avansement til semifinalen i Roland-Garros. Det gjør han historisk som den første herren som når en semifinale i en Grand Slam-turnering.

Der møter han Marin Čilić som er rangert som nummer 23 i verden.

– Det er veldig gøy selvfølgelig. Det er en stor dag for norsk tennis. Det er gøy at vi begge har fått det til i Roland-Garros. Det er slike kamper som jeg skal spille om ta dager jeg drømmer om å spille. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å levere den beste Casper på fredag, sier Ruud til TV 2 etter kampen.

TV-bildene viste også at Ruuds søster Caroline og hans mor Lele tok til tårene etter semifinalen ble sikret.

– Det er hyggelig å se. Som spiller kan jeg skrive under på at det er verre å se på kontra det å spille. På banen føler jeg at jeg har litt mer kontroll, sier Ruud.

Casper Ruud er dermed den første nordmannen noensinne til å kvalifisere seg for en semifinale

– Forlat! Forlat!

Den danske 19-åringen har som TV 2 har skrevet om tidligere agert mye på banen. Både i lykke og på motsatt ende av skalaen.

Han er fra en hendelse i fjor sommer bøtelagt for å komme med homofobiske rop. Der endte han opp med å måtte betale 1500 euro. I kampen mot Ruud fyrte dansken på alle pluggene under det tredje settet.

Etter at Ruud klarte å bryte ett av danskens servegame kastet Rune racketen i grusen. Ikke lang tid etter skrek han gjentatte ganger «forlat!» opp mot sin egen boks hvor familie og støtteapparat sitter.

FØR OG ETTER: Holger Runes mor Aneke Rune ble beordret av sin sønn til å forlate plassen.

Kamera fanget så opp at hans mor, Aneke Rune, reiste seg og dro inn i stadionbygget. Hendelsen ble godt fanget opp på kamera og det har ført til mange reaksjoner i sosiale medier.

Da Rune ble klar for kvartfinalen fikk han spørsmål om forholdet sitt til sin mor. Det er tidligere kjent at de to har et tett og nært forhold.

– Vi er veldig nære. Hun har vært med meg hele livet og nesten alt av turneringer. Hun kjenner meg virkelig godt og man kan kalle henne en slags mental trener for meg. Det er virkelig fint å ha henne ved min side fordi hun hjelper meg med så mye mer enn bare tennis, sa Rune da.

FAKTER: Underveis i kampen valgte Holger Rune også å hysje etter å ha tatt poeng. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Mor Rune returnerte til boksen etter at det aktuelle settet var ferdigspilt.

Nervepirrende

«Holger! Wake up!» kom fra tribunen da Ruud ledet det første settet hele 5-0. For det var liten tvil om at nordmannen kjørte over dansken innledningsvis i den skandinaviske duellen på Philippe-Chatrier. Ruud vant settet 6-1.

Men dansken lyttet åpenbart på publikum. 19-åringen våknet og vant det andre settet 6-4. Dermed var det kamp igjen i Paris.

Etter to sett hadde begge spillerne vunnet hvert sitt sett. Det tredje settet var av typen som varte og rakk. Det gikk til 6-6 og dermed skulle det hele avgjøres med tiebreak. Der viste Ruud seg sterkest og gikk dermed opp i en 2-1-ledelse før det fjerde settet.

Også der ble det svært tett mellom ungguttene fra Skandinavia. Det var helt frem til Ruud klarte å bryte Rune i servegame slik at nordmannen gikk opp til 5-3. Derfra og ut hadde Ruud stålkontroll og dermed vant han kampen mot dansken.