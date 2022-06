Sheryl Sandberg forlater Meta

Onsdag kveld ble det klart at Sheryl Sandberg trekker seg som nestleder i Meta Platforms.

Det skriver hun i et innlegg på Facebook.

– I dag deler jeg nyheten om at etter 14 år vil jeg forlate Meta, skriver Sandberg innledningsvis i innlegget.

Direktøren skryter av Mark Zuckerberg og sier møtet med gründeren endret livet hennes.

Starten på Facebook-eventyret beskriver hun som kaotisk, men Sandberg trekker fram tre løfter som essensielle for suksessen.

– Så på vei inn ba jeg Mark om tre ting – at vi skulle sitte ved siden av hverandre, at han skulle møte meg en-til-en hver uke, og at han i de møtene ville gi meg ærlig tilbakemelding når han trodde jeg rotet til noe, skriver nestlederen.

Hun legger likevel vekt på at fremtiden ikke er skrevet i stein.

– Fjorten år senere er det på tide for meg å skrive neste kapittel i livet mitt. Jeg er ikke helt sikker på hva fremtiden vil bringe – jeg har lært at ingen noen gang er det.

Zuckerberg beskriver nyheten som «slutten på en æra».

– Jeg kommer til å savne jobbe ved siden av deg hver dag», skriver Zuckerberg i en kommentar under innlegget.