Voldsforsker: – Kan forsterke fordommer mot voldsutsatte kvinner

Onsdag kveld, like over klokken 21, kom kjennelsen i saken mellom Hollywoodstjernene Amber Heard og Johnny Depp.

Og her har du kjennelsen kort fortalt: Juryen svarte «ja» på spørsmålet som skulle besvares for å ta stilling til om artikkelen til Amber Heard, som ble publisert i Washington Post, var ærekrenkende. I saken hevdet hun å ha blitt utsatt for partnervold av Depp, mens de var fortsatt gift.

Juryen mener artikkelen både var feilaktig og ondsinnet - noe som er kravet for at det juridisk kan vurderes å være ærekrenkende.

– Kan forme folkemening

Sosiolog, professor og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Margunn Bjørnholt, mener saken er trist og uheldig av flere grunner.

– Både for de berørte og for hvordan dette kan bidra til å forme folkemening og forståelser av vold i helt ulike samfunn verden over, sier Bjørnholt.

TRIST: Voldsforsker Margunn Bjørnholt mener saken er trist, og sier voldsofre allerede kvier seg for å oppsøke hjelp. Foto: Annika Belisle / NKVTS

Voldsforskeren mener det er vanskelig å spå konsekvensene av den massive medieoppmerksomheten, men peker på utfordringene voldsofre ofte opplever.

– Vi vet jo at utsatte for vold og overgrep allerede i liten grad oppsøker hjelp, og at mange opplever å ikke bli trodd eller tatt på alvor, sier hun.

Frykt for konsekvenser

Bjørnholt er forsiktig med å fastslå at reaksjonene i sosiale medier vil føre til at flere voldsofre kvier seg for å oppsøke hjelp, men er klar på at muligheten for det er tilstede. Hun sier mange allerede frykter å ikke bli trodd.

– Det er nok ikke urimelig å tenke at den kan bidra til å forsterke opplevelsen av at vold ikke tas alvorlig eller frykt for negative konsekvenser ved å fortelle.

Professoren legger til at saken også viser hvordan kampen om offentlig sympati, om offerposisjon og definisjonen av vold har en sterk kjønnsdimensjon.

– Kravet til at den som er offer selv skal være uangripelig kan også bidra til å forsterke fordommer og stereotypier som særlig kan ramme voldsutsatte kvinner, sier Bjørnholt.

Blir ikke trodd i retten

Anne Rokkan, kommentator i Bergens Tidende, sier hun ikke er overrasket over resultatet av rettssaken.

– Det som heller ikke så overraskende, er at slike partnervoldsaker ender opp med at den anklagende ikke blir trodd. Og, uavhengig av om Amber Heard snakker sant eller ikke, går hun inn i en lang rekke med kvinner som ikke blir trodd i retten, sier hun til TV 2.

– Synd at saken har fått så stor oppmerksomhet

Hun peker på at det er «veldig, veldig vanskelig» å bevise den type grov vold og overgrep som Depp er anklaget for.

Samtidig sier Rokkan at publisiteten rundt rettsaken, og særlig den negative oppmerksomheten Heard har fått på sosiale medier, kan virke skremmende for folk som opplever partnervold, og som vurderer å anmelde eller snakke ut om sin situasjon.

– Det er gir jo ingen god reklame for konseptet å stå frem og bekjenne seg som et voldsoffer. Uavhengig av om hun snakker sant eller ikke. sier Rokkan.

Hetsen på sosiale medier

– Jeg har ikke ønsket å synse om hvem som snakker sant. Det er tross alt ikke mitt felt, sier Selma Moren. Hun er debattansvarlig i Dagsavisen.

VIL IKKE SYNSE: Selma Moren er debattansvarlig i Dagsavisen. Foto: Amanda Iversen Orlich

Men, i likhet med Rokkan har Moren fulgt med på hvordan Heard har blitt utsatt for hets som følge av rettsaken mot sin tidligere ektemann. Særlig på sosiale medier.

For mens «hashtagger» på TikTok, Twitter og Instagram til fordel for Depp blir hyppig brukt, er det langt færre som uttrykker støtte for Heard – som selv hevder å blitt truet daglig under rettsaken.

– Jeg blir trakassert, ydmyket, truet hver eneste dag. Bare å gå inn i denne rettssalen, å sitte her foran verden, og å få de verste øyeblikkene i livet mitt brukt til å ydmyke meg, sa Heard gråtkvalt i retten.

Negativ signaleffekt

– Frykter du at måten rettssaken har vært fremvist, og kjennelsen som nå er gitt, er med å skremme bort personer som ønsker å varsle om vold i hjemmet?

Selma Moren svarer at kjennelsen ikke nødvendigvis er avskrekkende i seg selv, men at behandlingen Heard har fått i sosiale medier kan være det.

– Hetsen mot Amber Heard i sosiale medier kan ha en negativ signaleffekt, sier hun.

Hun peker at livestream fra rettsalen, og videoklipp uten kontekst, er det som kan være mest alvorlig.

Moren sier at det er viktig at menn og kvinner skal kunne fortelle om voldtekt og partnervold, og samtidig bli møtt med respekt, selv om en stiller seg tvilende til historien.

– Det er viktig for Metoo-kampanjen at man inkluderer de uperfekte ofrene.