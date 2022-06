Politiet med kritikk av Millehaugens permisjon

Den dømte dobbeltdrapsmannen Stig Millehaugen er ute på frifot etter å ikke ha returnert til fengselet etter en permisjon.

I et intervju med TV 2 uttrykker politiadvokat Anne Haave bekymring over situasjonen.

– Hvordan kan det ha seg at en antatt farlig dobbeltdrapsdømt mann kan ha permisjon i mange timer uten tilsyn?

– Det spørsmålet stiller politiet seg i kveld også, når vi vet at han ikke har møtt opp etter permisjonen. Det er kriminalomsorgen som foretar den vurderingen, og han har hatt en ordinær permisjon derifra, så det må dem svare for, sier Haave.

Bruker store ressurser

Flere TV 2 har snakket med beskriver den drapsdømte mannen som svært farlig, og setter derfor spørsmålstegn til hvordan han har klart å rømme.

– Så politiet er også kritisk til den informasjonen. Er det fordi han er en farlig mann?

– Vi tar høyde for at han er en antatt farlig person og det er derfor vi har bedt publikum om å melde fra til oss dersom de observerer han, og ikke gjør noe på egenhånd. Meld fra til politiet, sier Haave.

SAVNET: Stig Millehaugen er tidligere dømt for dobbeltdrap. Foto: Berit Roald / NTB.

Derfor fikk Millehaugen permisjon

– Hvordan kunne dette skje?

FÅR KRITIKK: Tore Råen, som er fungerende direktør i Kriminalomsorgen Nord, svarer på kritikken. Foto: Privat

– Ved enhver domfelt gjør vi vurderinger underveis for å ha fokus på progresjon. Med tanke på at de som soner etter hvert skal løslates, det er jo vårt utgangspunkt, må vi prøve en utslusing til samfunnet først, sier Tore Råen, som er fungerende direktør i Kriminalomsorgen region Nord.

Han forklarer at Kriminalomsorgen starter i det små med fremstilling, da de domfelte kan være utenfor fengselet sammen med fengselets ansatte.

– Når tiden går og det er en positiv utvikling, kan man få permisjon uten tilsyn, så man utvikles videre, sier Råen.

– Men hvordan kan det ha seg at en antatt farlig og dobbeltdrapsdømt mann gis permisjon?

– Det er Kriminalomsorgens utfordring hele veien å vurdere utslusningen opp mot risikoen for at noe kan skje. Etter en helhetsvurdering ble det vurdert at han kunne ha kortvarig permisjon. At han ikke kom tilbake til fengselet, vil selvfølgelig få konsekvenser for den videre soningen, sier Råen.

RIKSALARM: Politiet har utstedt riksalarm etter at dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen ikke returnerte til fengselet i Trondheim etter en permisjon. Foto: Frank Lervik / TV 2

Avviser at det var en feilvurdering

– Men sett i lys av at Millehagen har rømt, var det en feilvurdering å gi han permisjon?

– Nå har jo ikke ting gått bra, men jeg mener likevel ikke at dette er en feilvurdering. Alle domfelte skal uansett ut en dag, og da må vi gjøre den domfelte mest mulige rigga for det, sier han.

Råen ønsker ikke kommentere at politiet også retter kritikk mot permisjonen.

– Vi bygger på den kunnskapen vi har og gjør vår vurdering, og da må vi stå for den.

Råen mener også det er forbundet større risiko med en tilbakevending til samfunnet uten fremstilling og permisjon i forkant.

– En gradvis utslusing er det beste før man slipper taket. Uten den gradvise tilvenningen, mener jeg det er en større risiko for samfunnet, sier han.

RETTSAKEN: Stig Millehaugen i rettsalen da han var tiltalt for overlagt drap i 2011. Foto: Berit Roald / NTB

Har vært i en permisjonsrutine

Også fengselsdirektør Egil Gabrielsen ved Trondheim fengsel begrunner at permisjonen til Millehaugen handler om en gradvis tilbakeføring til samfunnet.

– Det er ikke første gangen han har hatt permisjon. Han er i en permisjonsrutine, og har gjennom ført flere permisjoner på et normal vis, sier Gabrielsen.

Han mener heller ikke at det har blitt gjort en feilvurdering.

– Det er alltid en risiko å gi domfelte permisjoner. Dette er noe som er vurdert ut fra den kjennskapen vi har Millehaugen og har hatt til han de siste ti årene, sier fengselslederen.

– Politiet med flere er kritisk til at en så farlig mann får permisjon. Hva tenker du om det?

– Det er gjort vurderinger og man kan godt være kritisk til det i ettertid. Jeg kan ikke kommentere dette utover det jeg har sagt, men vi har et annet vurderingsgrunnlag, sier Gabrielsen.

– Har publikum noe grunn til å engste seg?

– Det kommenterer vi ikke, men vi har gjort en vurdering og i det ligger det at vi mener det er ansvarlig å gi han permisjon. Noe som lett kan kritiseres i etterkant, men det er ett ledd i en progresjon.

Ingen spor

Politiadvokat Anne Haave er tydelig på at det raskt ble satt i gang tiltak for å finne Millehaugen, og sier flere ressurser jobber med å finne ham.

– Politiet - umiddelbart etter vi fikk beskjed om at han ikke kom tilbake til fengselet - varslet samtlige politidistrikt i Norge. I tillegg har vi varslet 12 andre samarbeidsetater og han er etterlyst internasjonalt via Kripos. Vi bruker store ressurser på å få tak i savnede, sier Haave.

Enn så lenge sier politiadvokaten at det foreligger få spor etter at rømningsforsøket ble kjent for politiet.

– Vi har ingen opplysninger om hvor han har vært etter at han forlot fengselet i dag klokka ni, så vi er veldig interessert i publikum sine tips.