Mannen som skjøt Ronald Reagan får innvilget frihet uten vilkår

John Hinckley tilbrakte nesten tjue år på et psykiatrisk sykehus etter at juryen konkluderte med at han hadde vært utilregnelig da han skjøt presidenten.

Etter 2003 har Hinckley tilbrakt mer og mer tid utenfor sykehuset, men med enkelte vilkår. Han måtte blant annet gå til psykolog og fikk restriksjoner på hvor og hvor langt han kunne reise.

Ifølge dommeren som innvilget Hinckley sin frihet har ikke den nå 67 år gamle mannen vist tendenser til psykisk sykdom siden midten av 80-tallet, og har ikke vist voldelige tendenser eller interesse for våpen.

(©NTB)