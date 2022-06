«The Hills»-stjernen deler gladnyhet

Heidi Montag (35) og Spencer Pratt (38) er nok best kjent for de fleste fra MTV-serien «The Hills» som gikk på TV på 2000-tallet.

Fra før av har kjendisparet sønnen Gunner, og i et intervju med Us Weekly forteller Montag at hun gleder seg til å bli tobarnsmor.

– Jeg kunne ikke vært mer begeistret. Jeg vet ikke hvem jeg er mest begeistret for - meg selv, Gunner eller Spencer, sier «The Hills»-stjernen.

Ifølge Us Weekly har Montag termin i desember.

– Jeg følte at det manglet en person i familien vår som jeg hadde denne intense kjærligheten til.

Videre forteller realitystjernen at hvis det ikke var meningen at hun skulle ha et barn til, ville hun ikke ha ønsket det så sterkt.

Paret var å se i realityserien «The Hills» fra 2006 til 2010. I juni 2019 kom serien med en oppfølger - «The Hills: New Beginnings». Også her kunne vi følge livet til Montag og Pratt, før serien ble kansellert i januar 2022.