Tidligere superspaner om Millehaugen: – Han har tenkt til å bli borte lenge

Det pågår en storstilt politijakt etter dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53). – Man bør ikke presse han opp i et hjørne.

Det mener Johnny Brenna, som er tidligere politimann og nå forfatter.

– Jeg har jobbet med å finne personer i mange år, og jeg har lett etter Millehaugen før. At han er borte fra permisjon nå, er ikke sjokkerende, sier han.

Brenna har vært en av Oslo-politiets viktigste spanere, og sist gang han jaktet på Millehaugen var da han var etterlyst i 2001.

– Da gikk det en ganske god stund før vi fant han. Når det gjelder denne typen kategori av fanger, så tenker jeg at det kan gå en stund, sier han.

I tillegg til jakten, var Brenna også involvert i operasjonen samme år, hvor Millehaugen ble pågrepet i en garasje på Frogner i Oslos av bevæpnet politi.

Nå forteller han det han tror om Millehaugens bevegelser etter han la på rømmen.

KRIMFORFATTER: Etter karrieren i politiet, har Johnny Brenna skrevet flere krimbøker. Blant dem er boka fra 2013. Foto: TV 2 Foto: TV 2

– Han vil bli borte

Millehaugen skulle returnert til Trondheim fengsel klokken 15 onsdag etter permisjon. Da han ikke dukket opp, slo fengselet alarm.

Selv om det er vanskelig å si noe sikkert om situasjonen Millehaugen befinner seg i, har Brenna gjort seg noen tanker.

– Hvis det hadde vært jeg som hadde rømt, hadde jeg vært rolig i en fase nå, mens alle var ute og lette etter meg. Jeg hadde sittet stille i en dekkleilighet, sier Brenna.

Han ser for seg et lignende scenario er sannsynlig.

– Når Millehagen har gått til det skrittet hvor han rømmer, så ønsker han å bli borte. Han gjemmer seg og har nok planlagt å ta seg en lengre pause fra fengselet, sier den tidligere politimannen.

Slik foregår jakten

Det har blitt slått riksalarm i Norge, og alle politidistriktene og grenseovergangene har blitt bedt om å være på vakt.

– Politiet søker også etter han aktivt, men det er litt som å finne nåla i høystakken nå i starten, spesielt hvis han har planlagt dette, sier Brenna.

Det kan ikke utelukkes, mener den tidligere politispaneren.

– Det kan godt tenkes at han har planlagt dette og at han har hatt noen hjelpere, sier han.

Før Millehaugen ble fengslet, var han medlem av den såkalte Tveita-gjengen.

– Ut fra det andre i miljøet sa, hadde han stor respekt fordi han kunne agere og være farlig. Historikken viser at han har vært involvert i flere alvorlige og stygge saker, så man bør ikke presse han opp i et hjørne, sier Brenna.

I jakten på Millehaugen begynner politiet å spore opp gamle kjærester, venner og bekjente, ifølge Brenna.

– De vil også oppsøke alle mulige kjente adresser og tilhold han har hatt. Det kan bli en møysommelig jobb. Jeg er ikke kjent med hvordan nettverk han har rundt seg nå, men det gamle ransmiljøet er jo oppløst, sier han.

RETTSAK: Stig Millehaugen fotografert i retten i 2012. Foto: Berit Roald / NTB

– Kan bli desperat

– Gitt hans tunge kriminelle bakgrunn, hvor stor er risikoen nå som han er på frifot?

– For den generelle mannen i gata, er han ikke farlig. Men han kan bli desperat hvis han havner i en presset situasjon eller hvis han blir forsøkt pågrepet. Han kommer også garantert til å bli tatt med våpen, sier Brenna.

I 2012 ble Millehaugen dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring og ti års minstetid for drap på gjengleder Mohammed Jeddi Javed.

Han er også tidligere dømt for drap på en fengselsbetjent etter et rømningsforsøk fra fengsel.

Krimreporteren Per Asle Rustad uttrykker stor bekymring for at Millehaugen nå er etterlyst.

– Det er ingen tvil om at vi har med en person som kan være farlig i gitte situasjoner. Det har han vist tidligere. Og derfor gjelder det å få tak i han så fort som mulig og ta alle forholdsregler, sa han til TV 2.

UTBRENT: Mohammed «Jeddi» Javed ble funnet drept i denne utbrente bilen. Stig Millehaugen er dømt for drapet. Foto: Knut Falch / NTB Scanpix

Dette kan lede til pågripelse

Den tidligere spaneren ser ikke for seg at Millehaugen vil melde seg til politiet frivillig.

– Det hadde overrasket meg. Han har en historikk for å forsøke å gjemme seg, så her må man lete en god stund. Man skal heller ikke se bort fra at han vil forsøke å komme seg ut av landet, sier Brenna.

At han stakk under permisjon, vil få konsekvenser for den videre soningen.

– Når han ikke møter til permisjon, risikerer han å ikke få goder i fengsel på lang tid. At han har en forvaringsdom, gjør ikke saken hans bedre. Derfor tror jeg han har tenkt til å bli lenge borte, sier Brenna.

Brenna sier kriminelle informanter ofte gir politiet løsninger til slutt.

– Det å være dypt inne i de miljøene, ha kunnskap om hva som foregår og kjenne folk, er helt avgjørende i slike saker, sier Brenna.