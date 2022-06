Beskrives som den «verste kriminelle» i Tveita-gjengen: – Ingen tvil om at han kan være farlig

Politiet har utstedt riksalarm etter at dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen ikke returnerte til fengselet i Trondheim etter en permisjon.

Den norske krimjournalisten Per Asle Rustad er ikke overrasket og sier Millehaugen er den personen som har sittet lengst i fengsel i Norges historie.

– Så han har vel blitt sliten av alle disse årene i fengsel, han har tilbragt mesteparten av sitt voksne liv bak murene. En dag fikk han kanskje nok, sier Rustad.

Krimreporteren uttrykker stor bekymring for at Millehaugen nå er etterlyst.



– Det er bare flaks at han ikke har drept flere, sier han.

KRIMREPORTER: Per Asle Rustad har tidligere jobbet som krimreporter i TV 2 og har blant annet skrevet boken «Blodig Oppgjør», der Millehaugen er nevnt. Foto: Privat.

Opplevde dommen som urettferdig

Krimreporteren nevner misnøyen Millehaugen opplevde etter han ble dømt til 21 års forvaring for drapet på gjenglederen Mohammed «Jeddi» Javed i 2012.

– Han opplevde dommen som veldig urettferdig og uriktig. Det har nok tynget han veldig i de årene som har gått, forklarer Rustad.

Han sier Millehaugen var en veldig sentral person i den beryktete «Tveita-gjengen», som herjet på 1980- og 90-tallet.

– De ble mest kjent for å begå såkalte «sjokkbrekk» hvor de rygget biler inn i butikker som hadde luksusklær og stjal i store mengder og kjørte fra politiet i stjålne biler.

En kriminalitet som utviklet seg i feil retning.

Kan være farlig

I 1993 tok Millehaugen livet av en fengselsbetjent under et rømningsforsøk. Den gang fikk han 17 års fengsel.

– Så utviklet det seg til gisselaksjoner og han begikk grove væpnede ran. Så kulminerte det i dette leiemordet på gjenglederen i Oslo, forklarer Rustad.

– Hvor alvorlig er det som skjer nå?

– Vi skal huske på det at dette leiemordet som domstolen mener han begikk i Oslo skjedde da han var i en overgangsbolig i forbindelse med en annen dom som han nesten hadde sonet ferdig, sier krimreporteren, og legger til:

– Det er ingen tvil om at vi har med en person som kan være farlig i gitte situasjoner. Det har han vist tidligere. Og derfor gjelder det å få tak i han så fort som mulig og ta alle forholdsregler.

Skulle få en halv million for drap

Den savnede drapsmannen er dømt for flere drapstilfeller, og på spørsmål om nøyaktig hvor farlig han er, svarer Rustad:

– Bare det at han har begått to drap tidligere. Ett på en fengselsbetjent etter å ha fått smuglet inn et våpen. Det brukte han, og tok et menneskeliv for å rømme.

Ifølge krimreporteren, skulle Millehaugen få en halv million kroner for å drepe gjenglederen i Oslo.

– Disse grove væpnede ranerne med åpent oppgjør i Bogstadveien mot Oslo-politiet - hvor han skjøt mot dem med et AG3-våpen - sier det meste om voldspotensialet og hvor farlig Millehaugen kan være i gitte situasjoner.