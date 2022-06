Drapsoffers tidligere advokat: – Svært bekymringsfullt

Politiet leter etter dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53) etter at han ikke kom tilbake til Trondheim fengsel etter permisjon.

Fengselsleder ved Trondheim fengsel opplyser til TV 2 at Millehaugen skulle vært tilbake i fengselet klokken 15 onsdag.

– Etter hvert som klokken gikk over skjønte vi at han ikke kom tilbake, sier Egil Gabrielsen.

Han forteller at 53-åringen har vært på flere fem-timers permisjoner tidligere, men at han alltid har kommet tilbake til avtalt tid.

– Det er beklagelig at det har skjedd. Det er alltids en viss risiko å drive tilbakeføringsarbeid for folk som er dømt for grove handlinger. Det kan aldri bli risikofritt, sier Gabrielsen.

– Svært bekymringsfullt

19. januar i 2009 ble Young Guns-toppen Mohammed «Jeddi» Javed funnet skutt og drept i en utbrent bil på Haugerud i Oslo.

I 2012 ble Millehaugen dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring og ti års minstetid for drapet.

– Hvis det er riktig at Stig Millehaugen har rømt fra fengselet, er det svært bekymringsfullt på bakgrunn av hans kriminelle historikk.

Det sier Petter Bonde, som var advokaten til avdøde Mohammed «Jeddi» Javed frem til han ble drept, og som også representerte familien hans under rettsaken.

Advokaten har ikke snakket Jeddis etterlatte onsdag.

Millehaugen ble dømt for drap også i 1993. Da tok han livet av en fengselsbetjent under et rømningsforsøk. Den gang fikk han 17 års fengsel.

Det tidligere medlemmet av Tveita-gjengen er tidligere beskrevet som «Norges farligste mann» på grunn av sine handlinger.

ÅSTED: Mohammed Javad ble funnet død i denne utbrente bilen i Haugerudveien i Oslo i 2009. Foto: Knut Falch / NTB Scanpix

Varsler gjennomgang

Selv om Millehaugen har rømt, mener fengselet det var riktig å gi han permisjon.

– Det er gjort en risikovurdering basert på kjennskap til vedkommende og soningshistorikk. Vi mener det er gjort forsvarlige vurderinger i forkant, sier Gabrielsen.

Han sier de likevel må gjøre en gjennomgang av vurderingene som er blitt gjort.

– Vi må gå gjennom det, men han har hatt flere permisjoner som har forløpt normalt.

– Men han har tidligere ikke møtt opp etter permisjon?

– Det ligger langt tilbake i tid. Mye kan skje på ti år, sier fengselslederen.

– Skal ha slått riksalarm

Ifølge NRK, som meldte saken først, er det slått såkalt hos politiet.

– Vi er gjort kjent med at han ikke har møtt tilbake til soning. Det blir alle politidistriktene varslet om, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politiet.

Utover dette bistår ikke Oslo med ressurser nå, hendelsen håndteres foreløpig lokalt.