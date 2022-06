Slår alarm om kvinnetennis: – Håper det endrer seg

Verdensener Iga Swiatek møter amerikanske Coco Gauff (18) i finalen av Roland-Garros. De hadde få problemer med å ta seg forbi sine motstandere torsdag.

Verdensener Swiatek vant sin kamp nummer 33 på rad i hennes kvartfinale mot amerikanske Jessica Pegule som var seedet som nummer 11 i turneringen.

Det var faktisk de to kvinnene med høyest rangering av alle kvartfinalistene som møttes. På herresiden var det kun Marin Cilic og Holger Rune som kom seg til kvartfinale uten å være rangert som nummer ti eller bedre.

– Det er lett å tro på det. Vi har alle sett det. Det har blitt vanlig, men jeg håper det endrer seg, sier Samuel Sumyk til TV 2.

Sumyk er en fransk tennistrener med en solid merittliste. Han har trent både Victoria Azarenka og Garbiñe Muguruza til to Grand Slam-titler hver. Begge spillerne trente han også til å bli rangert som nummer én i verden. I tillegg har han solide navn som Vera Zvonareva og Eugenie Bouchard på listen over spillere han har trent.

– Jeg mener at den absolutte toppen har tapt seg. Nivået er høyere om man ser på de 150 beste spillerne, men den absolutte toppen mener jeg er svakere, sier han til TV 2.

Grand Slam-statistikk for de siste fem årene: TV 2 har undersøkt hvor ofte en topp 10-spiller har tatt seg til kvartfinaler i Grand Slam-turneringene de siste fem årene. Roland-Garros: Menn: 29

Kvinner: 10

Australian Open: Menn: 23

Kvinner: 17

US Open: Menn: 17

Kvinner: 12

Wimbledon: Menn: 21

Kvinner: 13

Total: Menn: 90

Kvinner: 52

På kvinnesiden er det også over dobbelt så mange som har vunnet Grand Slam-turneringene enn på herresiden de siste fem årene. Kun seks menn har vunnet Grand Slam-titler, mens på kvinnesiden er det 13.

I Roland-Garros har det også vært et tydelig skille i prioriteringen av hvilke kamper som har blitt lagt til å være hovedkamper. Turneringsansvarlig i Roland-Garros, Amelie Mauresmo, fikk spørsmål om nettopp dette da hun møtte pressen onsdag.

Hun sa da at dette var noe de jobbet med hver eneste dag, men fasit er altså at kun én av ti hovedkamper har vært med kvinner.

– Som kvinne, og som tidligere spiller, føler jeg det ikke er feil å si at det er mer attraktivt å se herrene spille. Men vi har forsøkt å se an programmet. Det ble vurdert nesten hver dag. Jeg innrømmer at det er tøft.

MERITTERT: Samuel Sumyk har fire Grand Slam-titler som trener for to ulike kvinnelige tennisspillere. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

18 av 20 åpningskamper på de to største banene var også med kvinner. Det er de kampene som historisk sett har lavest seertall gjennom dagene.

Sumyk er klar på at man ikke skal langt tilbake for å finne bedre tider. Han påpeker at man da hadde spillere som Serena og Venus Williams, Maria Sharapova og Victoria Azarenka som knivet i toppen.

– Ranking er ikke like viktig lenger for kvinnene. Jeg tror de fleste virkelig tror at de kan slå de aller fleste. Mange har en tro på at de kan gå hele veien. Før var spillerne mer engstelige for å møte de beste. Nå finnes det verken rivaliseringer i toppen eller frykt for å møte flere spillere.

Samtidig ser han også at det kreves sin kvinne å ta den rollen. Man skal åpenbart levere vanvittige resultater men han peker også på en annen viktig ting.

Med seire blir man nemlig mer og mer profilert. Det mener han er et luksusproblem, men likevel en ting som ikke for alle er like enkelt.

VERDENSSTJERNER: Marija Sjarapova og Serena Williams markerte seg stort da de var aktive tennisspillere. Foto: THOMAS SAMSON

– Så fort man vinner mye i denne idretten så endrer livet seg. Det er vanskelig. For en ung atlet vil det ta tid å vende seg til dette. Det er mye kritikk i sosiale medier. De har det ikke enkelt. Man må huske at mange er veldig unge så vi ber jo om veldig mye.

En annen spiller som virkelig bet fra seg og viste seg å være en slik spiller som Sumyk savner er australske Ashleigh Barty. Hun valgte imidlertid å kaste inn håndkle etter å ha vunnet Australian Open tidligere i år. Da var hun 25 år gammel og på toppen av karrieren.

Emma Raducanu så i 2021 også ut som en som kunne angripe en lignende posisjon fra veldig ung alder av. Hun overrasket alle og vant US Open som 19-åring. Siden den enorme bragden har det imidlertid kun gått nedover for briten. Så hvilke spillere er det som kan innta en slik rolle?

– Det er mange jeg liker å se spille. Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka, Qinwen Zheng og Veronika Kudermetova er spillertyper jeg ser det bor mer i. Jeg tror de kan gjøre det virkelig bra. De har mye variasjon i spillet som Barty hadde, sier Sumyk.

– Hva med Coco Gauff som herjer her i Paris som 18-åring?

– Jeg nevnte ikke henne av en grunn. Hun har fått så mye oppmerksomhet allerede. Jeg mener vi ikke trenger å nevne henne hele tiden. La henne være litt alene og la henne jobbe videre. Det beste er nok i vente for henne. Hun har potensiale til å bli virkelig god. Hun har mye å tilby denne idretten.