Bildene skal vise det norske myndigheter ikke vil bekrefte – norske artillerivogner ved fronten

Ifølge flere videoer som ble delt på ukrainske twitter- og Telegram-kontoer onsdag er en norsk M109 artillerivogn i bruk i Donbas i Ukraina.

Norske myndigheter har ikke tidligere bekreftet at disse vognene er donert til Ukraina. Artillerivognene står heller ikke oppført på regjeringens oversikt over militær bistand til Ukraina.

Norske faktasjekkere i Faktisk verifiserbar har gjort en grundig analyse av videoen. De trekker en konklusjon om at dette høyst sannsynlig er en av artillerivognene som er donert fra det norske Forsvaret til Ukraina.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. Metadata på videoklippene viser at de etter all sannsynlighet ble filmet 1. juni.

Det har imidlertid ikke vært mulig å uavhengig bekrefte at videoen er fra Donbas, slik det hevdes i sosiale medier, men det er sannsynlig. Ifølge militære kjennere i Ukraina er vognene i bruk av Ukrainas 72. mekaniserte brigade som kjemper ved fronten i Donbas.

Videoene ble blant annet publisert på pro-ukrainske Telegram-kontoen Horevica 1. juni og redigert klokken 00.42 Foto: Twitter/Faktisk verifiserbar

Verifiseringsgruppen til Faktisk.no har sammenlignet vognen i videoene med bilder av norske M109, og mener det er en GN-variant som Forsvaret har hatt 55 slike stående ubrukt på lager i flere år.

De har sammenlignet bilder som viser at kamuflasjemønster, fargebruk og andre tekniske innretninger stemmer overens med bilder av vognene i Norge.

I slutten av april meldte Avisa Framover at seks av vognene var hentet ut fra lager og ble testet ved Setermoen.

Aftenposten fikk bekreftet at testene var vellykket, men ingen har bekreftet at disse ble sendt til Ukraina.

6. mai - samme dag som et av verdens største lastefly, et ukrainsk Antonov An-124 landet på Gardermoen for andre gang på et døgn, publiserte Aftenposten et tipser-bilde av det som skal være en M 109-artillerivogn på Kongsvinger i retning Gardermoen.

Det militære utstyret regjeringen offentlig har bekreftet at de har sendt til Ukraina er: 4000 panservernvåpen av typen M72, flere tusen skuddsikre vester, hjelmer, masker, soveposer og feltrasjoner, luftvernsystemer, samt et penger til et fond.

Det ble imidlertid informert om at regjeringen ville bidra med tunge og avanserte våpensystemer.

Det finnes en rekke varianter av M109. M109A3GN er betegnelsen på en av de norske variantene Foto: Twitter/Faktisk verifiserbar

TV 2 har tidligere omtalt bilder som viser ukrainske soldater som trener med det som mest sannsynlig er norske luftvernsystemer.

Russiske spioner jakter på informasjon

Norske myndigheter vil ikke bekrefte at Norge har levert artillerivogner til Ukraina. Underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet opplyser at det er sikkerhetshensyn som er årsaken til at de ikke gir informasjon om hvilke våpen som skal sendes til Ukraina.

– Ifølge åpne kilder har Russland angrepet vestlige våpenleveranser i Ukraina. Alle opplysninger som kan bidra til å anslå hva som er aktuelt for donasjon er relevant informasjon for russisk etterretning, sier Salbuvik til TV 2.

Salbuvik sier at opplysningene kan settes sammen med annen informasjon og etterretning og bidra til å anslå hvor mye som skal doneres når, hvor og hvordan.

– For etterretningsorganisasjoner er den type informasjon spesielt interessant å få vite før leveransen har skjedd. Det kan bidra til forstå hvor i Ukraina en kolonne med en viss type materiell av en viss mengde befinner seg på et gitt tidspunkt.