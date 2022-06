Jada Pinkett Smith bryter stillheten etter Oscar-slaget

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under sitt eget talkshow åpnet Jada Pinkett Smith opp for første gang etter Oscar-slaget, og fortalte at hun håper ektemannen Will Smith og Chris Rock får muligheten til å ordne opp.

I onsdagens episode av Red Table Talk, fortalte Jada Pinkett Smith at tusenvis av personer har kontaktet henne etter skandalen under årets Oscarutdeling.

– I forbindelse med det jeg har vært gjennom med egen helse og det som skjedde på Oscar-utdelingen, så har tusenvis kontaktet meg om sine egne historier, sa Pinkett Smith i episoden.

RABALDER: Will Smith skapte rabalder da han slo til Chris Rock under Oscar-utdelingen. Foto: BRIAN SNYDER

Snakket om hårsykdommen i talkshowet

Red Table Talk er et amerikansk talkshow ledet av Jada Pinkett Smith, Willow Smith og Jadas mor, Adrienne Banfield-Norris.

I denne episoden ønsket skuespilleren å benytte anledningen til å gi andre med alopecia muligheten til å snakke om hvordan det er å leve med sykdommen.

Alopecia areata er en autoimmun sykdom der kroppen angriper egne hårceller. Dette fører til flekkvis tap av hår på hodet og/eller andre steder på kroppen.

I episoden hadde Pinkett Smith også besøk av moren til en 12 år gammel jente som ble mobbet på grunn av hårtap, og en lege som forklarte sykdommen.

GIFT: Will Smith og 23 Jada Pinkett Smith har vært gift i litt over 23 år. Foto: Jordan Strauss

Håper Smith og Rock kan ordne opp

To måneder etter at ektemannen Will Smith skapte rabalder på Oscar-utdelingen brukte hun også onsdagens episode til å snakke ut om hendelsen.

– Angående Oscar-kvelden, så er mitt dypeste håp at disse to intelligente, dyktige mennene får en mulighet til å snakke ut om dette og ordne opp, sa Pinkett Smith.

– Inntil da fortsetter Will og jeg å gjøre det vi har gjort de siste 28 årene, og det er å fortsette å finne ut av dette som heter livet sammen, sa hun videre.

Bakgrunnen for dette er at Will Smith slo til Chris Rock på scenen under Oscarutdelingen da han kom med en vits på Pinkett Smith bekostning.

Videre i episoden fortalte Pinkett Smith at flere millioner mennesker lever med alopecia og skam knyttet til sykdommen.

– Tilstanden, spesielt for svarte kvinner, kan påvirke en persons oppfatning av seg selv og tvinge dem til å konfrontere andres oppfatning av skjønnhet, hår, rase og kultur, sa Pinkett Smith.