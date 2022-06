Slik svarer Solbakken om Berges klubbfremtid

Landslagssjef Ståle Solbakken mener Sander Berge er for god for Championship.

Torsdag kveld starter Norge nytt Nations League-gruppespill mot Serbia i Beograd.

På pressekonferansen før kampen ble både landslagssjef Ståle Solbakken og Sheffield United-spiller Sander Berge spurt om fremtiden til sistnevnte.

– Jeg tror det er en god ting for han å tenke over at han ikke tilhører Championship lenger nå som han har fått fysikken og kampformen tilbake, sier Solbakken på spørsmål fra TV 2.

Det var i fjor at Solbakken uttalte følgende til TV 2.

– Det er viktig for ham å spille kamper. Om det er for Sheffield United eller Barcelona, driter jeg egentlig i nå. Han trenger å spille, og det har han ikke gjort på lang tid.

Nå mener altså Solbakken tiden er inne for et klubbskifte etter en stabil Berge-sesong i England.

Hemmelighetsfull

– Jeg fokuserer på morgendagens kamp, så får vi ta slikt etter landslaget, er svaret fra Berge på Solbakkens kommentar om at han bør videre fra den engelske industribyen.

Kontrakten til Berge i Sheffield United utløper i 2024.

– Jeg har hatt en fin utvikling i Sheffield United, og så får vi se hva fremtiden bringer, utdyper midtbanespilleren.

KLAR TALE: Ståle Solbakken er klar på at han ser Sander Berge i en bedre liga enn Championship. Foto: Fredrik Varfjell

– En allrounder

Denne sesongen har Berge vært involvert i 33 kamper for Sheffield United-laget, hovedsakelig i en offensive rolle.

– Han kan spille både indreløper og anker på landslaget, jeg tror ikke det er noe fasitsvar på det. Han kan også spille høyrekant. En allrounder på midtbanen, mener landslagssjef Solbakken.

– Hvor spiller han i morgen?

– Det får du se, sier Solbakken med et smil.

Berge scoret selv seks ganger for Sheffield United og endte på fire målgivende denne sesongen.

Asker-gutten signerte for den engelske klubben tilbake i januar 2020.

– I Championship har jeg spilt mer til høyre og i tierrollen, det er ikke noe jeg har gjort så mye før jeg kom til England, hvor jeg vanligvis har trukket venstre og spilt dypt, sier Berge.

Serbia - Norge går på TV 2 og Play torsdag kl. 20.45.