Solid fall på Oslo Børs

Equinor ble dagens mest omsatte aksje, men selskapet endte med en nedgang på 2,9 prosent.

Like bak fulgte Norsk Hydro og Aker BP, som falt henholdsvis med 4 og 2,5 prosent.

Pila pekte andre vei for Rec Silicon, som steg med 1,7 prosent. Det ble også opptur for både PGS (+6,6), Golden Ocean Group (+0,7) og Nordic Semiconductor (+1,7).

Med et fall på 7,4 prosent fortsatte nedgangen for SAS onsdag, som også gikk ned dagen i forveien. Det skjer etter at flyselskapet tirsdag la fram et resultat for første kvartal som viste et underskudd før skatt på 1,5 milliarder svenske kroner.

Et fat nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for 117 dollar fatet, en økning på rundt én prosent.

Nedgangen på Oslo Børs føyer seg inn i den negative trenden i Europa. FTSE 100-indeksen i London falt med 0,8 prosent, mens den tyske DAX-indeksen falt med 0,2 prosent. I Paris falt CAC 40-indeksen med 0,5 prosent.

