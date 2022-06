Stavanger: To menn dømt til å betale millionerstatning etter bedrageri

De to ble tidligere i år dømt i Stavanger tingrett til seks års ubetinget fengsel for grovt bedrageri. Nå er altså også erstatningsspørsmålet behandlet i en egen sak, skriver Stavanger Aftenblad.

Mennene skal ifølge dommen ha svindlet Stavanger-selskapet Edison Norge AS for 124 millioner kroner ved å utgi seg for å være direktør i selskapets italienske morselskap. Hendelsene foregikk høsten 2019.

I august i fjor ble de to mennene utlevert til Norge fra Israel. Begge to har nektet straffskyld i saken.

Det er ikke kjent hvorvidt de to anker dommen.

(©NTB)