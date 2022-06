Høyesterett skal behandle IS-anke

Høyesterett skal behandle anken fra den såkalte IS-kvinnen som ble hentet til Norge fra Syria med sine to barn i 2020.

Det innebærer at Høyesterett skal ta stilling til om pass av barn og husarbeid i Syria kan regnes som straffbar deltakelse i terrororganisasjon, skriver de i en pressemelding.

Brudd på terrorlov

Den såkalte IS-kvinen reiste til Syria i februar 2013, og ble senere dømt for brudd på den såkalte terrorloven. Hun ble funnet skyldig i å ha deltatt i terrororganisasjonen ISIL og dømt etter straffelovens § 136 a.

Den 31 år gamle kvinnen ble i lagmannsretten dømt til to og et halvt års fengsel for IS-deltakelse, noe som var ett år kortere straff enn det hun fikk i tingretten.

Lagmannsrettens flertall på fem dommere, de to fagdommerne og tre meddommere, viste til at kvinnen frivillig hadde reist til Syria for å bo sammen med og støtte sin ektemann, som var norsk fremmedkriger.

KVINNEN: Den norske kvinnen som reiste til Syria i februar 2013 ble dømt for brudd på den såkalte terrorloven.

Husarbeid

Selv om kvinnen ikke utførte andre oppgaver enn alminnelig husarbeid og pass av barn, mente flertallet at hennes reise til og opphold i Syria på slike premisser, oppfylte deltakerbegrepet i straffeloven § 136 a.

Et mindretall på to meddommere mente at kvinnens rolle ikke oppfylte deltakerbegrepet i straffebestemmelsen, og at hun skulle frifinnes.

Det bestemmende flertall mente videre at det ikke forelå noen straffrihetsgrunner. Kvinnen hadde oppholdt seg frivillig i Syria til årsskiftet 2013/2014.

Ved straffutmålingen viste et flertall på seks dommere til at de ved bevisvurderingen hadde funnet det bevist at kvinnen fra årsskiftet 2013/2014 hadde hatt et vedvarende ønske om å forlate Syria, men at det ikke var mulig på grunn av forholdene hun levde under i Syria.

– Fornøyd

Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus sier til NRK at han er fornøyd med ankeutvalgets avgjørelse.

– Vi mener det er riktig og nødvendig at Høyesterett har besluttet å ta inn saken til behandling, sier han. .