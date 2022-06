Russland leverer tilbake «stjålne» fly

Mer en to dusin med fly skal ha blitt levert tilbake fra Russland, ifølge et dokument som Reuters har fått tilgang på.

Russland meldte i mars om innføringen av et nytt omstridt lovforslag, som lot landet beholde alle innleide fly som befant seg på russisk territorium.

Dette skulle sørge for at de russiske selskapene kunne omregistrere allerede innleide fly fra utenlandske leverandører. På den måten ville flyene få russiske sertifikater å fly videre på.

Det har tidligere vært snakk om at over 500 fly kunne være tapt for godt, men nå skal Russland ha levert tilbake noen av dem.

Fått tilgang til dokument

I utgangspunktet valgte Russland å beholde flyene som svar på Vestens harde sanksjoner mot det krigførende landet, samt for å kunne opprettholde tilbudet av innenlandsflyvninger.

Sanksjonene hindret Russland i å kunne motta både fly og deler til flyene, noe som ville hindret viktig vedlikehold.

Fem russiske selskapet skal nå ha levert tilbake godt over tjue innleide fly til de opprinnelige utenlandske leverandørene, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået har sett et dokument som bekrefter dette, datert 9. mars 2022.

Plassert ut i Tyrkia

Dokumentet fra de russiske luftfartsmyndighetene Rosaviatsia, omfatter flyselskapene Azur Air, iFly, Nordwind, Pegas Fly og Royal Flight.

– Jets av noen operatører... med utenlandsk registrering er for tiden plassert på utenlandske flyplasser, inkludert i Tyrkia, for å overføre dem til utleiere på forskudd av vedlikehold, kom det fram av dokumentet som Reuters har fått tilgang til.

Nøyaktig hvorfor de fem selskapene valgte å gi fra seg flyene er ikke kjent, og det har ikke lykkes byrået å få svar fra de ulike selskapene, utenom ett:

– Skjebnen til flyene som er beslaglagt i utlandet er ukjent for oss, sa Nordwind i et skriftlig svar til Reuters, og avsto fra ytterligere kommentarer.

Ifølge den russiske transportministeren Vitaly Savelyev skal rundt 400 fly ha blitt værende i Russland, mens ytterligere 78 fly skal ha blitt beslaglagt idet de befant seg utenfor landet.