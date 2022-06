Lavrov advarer: – Et tredje land kan bli dratt inn i konflikten

Den russiske utenriksministeren raser over amerikansk våpenleveranse til Ukraina.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kommer onsdag ettermiddag med nye trusler under en reise til Saudi Arabia. Uttalelsen kommer etter det ble kjent at USA leverer avanserte rakettsystemer til Ukraina.

– Risiko for eskalering

Lavrov sier at leveranser av avanserte militære rakettsystemer til Ukraina utgjør en risiko for at et tredje land kan bli involvert i Ukraina-konflikten. Det melder Reuters.

Uttalelsen kom under en spørsmålsrunde på en pressekonferanse onsdag.

– Risikoen finnes. At Kyiv-regimet forlanger hjelp fra sine vestlige venner overstiger all anstendighet og diplomatiske forbindelser. Dessuten er det en direkte provokasjon som har som mål å dra Vesten inn i kamp, svarer Lavrov.

Han presiserer ikke hvilke land utenriksministeren mener kan bli dratt inn i konflikten.

– Seriøse EU-land forstår at dette scenarioet er uakseptabelt. Vi har også hørt fornuftige stemmer fra Washington. Vi har informert dem om vår holdning flere ganger gjennom diplomatiske kanaler. De vet godt hvor vi står, sier Lavrov.

Våpensystemene det er snakk om kan brukes til å treffe presise mål langt unna. Potensielt på russisk side av grensen.

Ukrainske garantier

Dette skal imidlertid Ukraina ha gitt garantier om at ikke kommer til å skje. Våpnene skal kun brukes mot russiske posisjoner på Ukrainsk territorium.

– I morges besluttet president Joe Biden å gi ytterligere hjelp for at Ukraina skal kunne forsvare seg mot Russland. Dette inkluderer avanserte rakettsystemer som betyr at de kan nå strategiske langdistanse mål i Ukraina, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

Blinken og Nato-sjef, Jens Stoltenberg, møtte pressen i Washington D.C. onsdag.

– Bensin på bålet

Talsmann for Kreml, Dimitri Peskov sier en slik våpenleveranse er som å kaste bensin på bålet.

– Slike leveranser er ikke å oppfordre Kyiv til fredsforhandlinger, sier Peskov og hevder at det virker som om Washington ønsker å «kjempe mot Russland til siste ukrainer», skriver AFP.

– Farlig om Putin vinner

– Putin håpet at hans krig i Ukraina ville splitte Nato. I stedet har han forent Nato, sier Blinken.

Han legger også vekt på at det er Russland som startet krigen, og at de kan velge å stanse den når som helst.

Jens Stoltenberg i Washington sier på pressekonferansen at det er vanskelig å forutse hvor lenge denne krigen vil vare. Men han er klar på ett punkt:

– Å la Putin vinne vil være farlig for alle, sier han.

Både Blinken og Stoltenberg gjorde det klart at de er glade for at Sverige og Finland nå ønsker å bli med i Nato.

President Recep Tayyip Erdogan i Nato-landet Tyrkia har imidlertid sagt at han ikke ønsker de to nordiske landene som medlemmer. Stoltenberg sier at han skal ha samtaler med alle de tre landene i Brussel i løpet av de neste dagene.