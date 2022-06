Dette koster familieparkene: – Nesten billigere å dra til Syden

TV 2 har sjekket prisene på dagskort hos et utvalg fornøyelsesparker og badeland over hele landet. Vi har tatt utgangspunkt i en familie på fire, med to barn på sju og elleve år.

Tilbud og kvalitet er ikke vurdert. Noen attraksjoner har ulike priser på ulike datoer, derfor har vi sjekket priser for lørdag 2. juli.

Oversikten viser at inngangsbilletten flere steder koster rundt 2000 kroner for familien.



Aller dyrest er Tusenfryd hvor totalsummen ender på 2036 kroner. Tett bak følger Kristiansand Dyrepark med 1996-2026 kroner.

Prisen varierer utfra hvilke attraksjoner som er åpne den aktuelle dagen. Om man også ønsker billett til badelandet øker prisen til 2596-2626 kroner.

Også på Hunderfossen Eventyrpark koster det et par lapper, helt presist 1996 kroner.

Se hele oversikten nederst i saken.

– Hinsides

Tusenfryd har nylig fått kritikk for sin «fast track», som de endte med å fjerne. I Tusenfryds kommentarfelt på Facebook er det flere som skriver at fornøyelsesparken burde gjøre som Liseberg, og tilby rimeligere dagskort for voksne som kun skal følge barna.

Det er Kristina Hansen (31) helt enig i. Hun og mannen har to barn på fem og to år. Familien bor kun 40 minutter unna Tusenfryd, men hun tviler på om det blir en tur dit i år.

HUNDERFOSSEN: Her er Kristina Hansen med datteren på Hunderfossen i fjor. Foto: Yngve Rell Holte/privat

– Jeg synes det er for dyrt å betale 449 kroner for femåringen som er for lav til å ta alle karusellene. Det er også hinsides at jeg må betale full pris bare for å følge henne, sier Kristina.

– Ikke aktuelt

Markedssjef i Tusenfryd, Erik Røhne Andersen, skriver i en e-post at deres målsetning er å ha et godt tilbud til alle.

«Vi har forståelse for at det er forskjellige oppfatninger av prisene våre. Det er heller ikke slik at enhver gjest kan ta alle attraksjoner i en park da ulike innretninger vil være tilpasset ulike målgrupper.»

«Liseberg har en beliggenhet som er sentralt i en storby og har dermed et helt annet gjestegrunnlag å bygge tilbudet sitt etter. Det er derfor ikke relevant å sammenlikne oss med disse. I Norge og verden for øvrig opererer de aller fleste parkene med samme billettsystem som oss og det er ikke aktuelt for oss å endre på dette pr nå.»

Kristina Hansen reagerer kraftig på prisnivået hos norske familieparker.

– Det er kjempetrist at det er så dyrt. Det burde ikke være en luksus å besøke slike attraksjoner, men det er det nå. Er nesten billigere å dra til Syden, det blir helt feil, sier hun.

Men markedssjefen forsvarer prisen:

«Alle parkene er forskjellige både med tanke på beliggenhet og innhold. Prisene våre er satt for å kunne opprettholde et godt parktilbud i en svært begrenset sesong (ca 120 åpningsdager) og være i stand til å utvikle parken med nyheter og andre elementer som gjestene etterspør. Bare i år har vi investert i mer enn 50 millioner for å øke gjesteopplevelsen.»

Billigere alternativer

Den billigste attraksjonen i denne oversikten er Grottebadet i Harstad. Der tilbyr de familiebillett for to voksne og to barn til 588 kroner. Pirbadet i Trondheim er to kroner dyrere, med 590 kroner.

I mellomsjiktet finner man blant annet Langedrag og Den Lille Dyrehage nord for Risør. Prisen for den samme familien kommer på henholdsvis 1360 og 1340 kroner, altså noen hundrelapper billigere enn storebroren i Kristiansand.

PENGER Å SPARE: På Bø Sommarland kan man spare penger hvis man reiser utenom de mest populære tidsrommene. Foto: Berit Keilen/NTB

Penger å spare

Noen steder kan det lønne seg å sjekke flere datoer, siden prisene varierer. For eksempel er Kristiansand Dyrepark over 200 kroner billigere om man i stedet legger turen til torsdag 23. juni.



I Bø Sommarland kan du spare 120 kroner om du tar med familien 23. juni i stedet for 2. juli.

Hvis du planlegger flere besøk på samme attraksjon vil det ganske raskt lønne seg å kjøpe årskort der dette tilbys.

Se hele oversikten over prisene for en familie på fire stykker (to voksne, to barn) her: