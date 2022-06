– Hei sjef! Vi er jo ganske gode i Formel 1 om dagen. Vi skal ikke bare lage en Formel 1-bil, som kan registreres og kjøres lovlig på offentlig vei ,da?

Ok, det var kanskje ikke akkurat sånn en av verdens drøyeste biler ble til. Men samtidig, det er kanskje ikke så langt unna. For idéen er mildt sagt absurd.

Vi må skru tiden tilbake til 2017. Det var første gang Mercedes og selveste Lewis Hamilton viste frem en helt vill konseptbil: «Project One».

Offisiell og godkjent

Vi snakker hyperbil proppet med Formel 1-teknologi. Drivlinje og motor er hentet direkte fra Mercedes sin Formel 1-satsning.

Siden avdukingen i 2017 har AMG møtt på et par utfordringer, blant annet knyttet til utslippskrav og lydmålinger. Bilen har vært forsinket lenge.

Men nå, mine damer og herrer...

Nå er AMG ONE endelig offisiell og godkjent. Det er bare å ta av seg hatten og ønske noe av det heftigste bilverden har sett velkommen til virkeligheten og 2022.

Det er ingen tvil om at designet skal stå i stil til de spektakulære ytelsene.

Fem motorer – 1.063 hestekrefter

Vi går rett på sak: Den hybride E PERFORMANCE drivlinjen i Mercedes-AMG ONE kommer direkte fra Formel 1, og har blitt utviklet i tett samarbeid sammen med ekspertene hos Mercedes-AMG High Performance Powertrains.

Drivlinjen består av en turboladet bensinmotor og totalt fire elektriske motorer, der en er integrert i turboladeren, en er installert direkte på forbrenningsmotoren og de to resterende driver forhjulene.

Forbrenningsmotoren er en 1,6-liters V6 bensinmotor med elektrisk assistert turboladning, som tilsvarer i sin teknologi dagens Formel 1-kraftenhet.

Motoren er midtmontert foran bakakselen og går opp til 11 000 omdreininger i minuttet! For lengst mulig holdbarhet, og for bruk av kommersiell bensin, holder bensinmotoren seg bevisst under turtallsgrensen til Formel 1-bilene.

Elektrifiseringen av eksos-turboladeren gir et høyere dreiemoment ved lave motorturtall. Dette øker også smidigheten og optimerer akselerasjonen. Selv når sjåføren tar foten av gasspedalen, er teknologien i stand til å opprettholde ladetrykket til enhver tid. Dette sikrer en kontinuerlig direkte respons.

Samlet effekt er vanvittige 1.063 hk. Bensinmotoren leverer alene 574 hk, ved 9.000 omdreininger. Men du kan altså la motoren hyle helt til 11.000.

AMG ONE: En av verdens råeste og dyreste biler: Én kjøper er fra Norge

Rattet er også tydelig inspirert fra Formel 1.

Ladbar hybrid

Kraften overføres til bakhjulene ved hjelp av en 7-trinns manuell girkasse som er nyutviklet for Mercedes-AMG ONE.

Girkassen er spesielt designet for det høye dreiemomentet og hastighetskapasiteten til den kraftige hybride drivlinjen.

Det er her AMG ONE kanskje føler seg mest hjemme, men bilen kan også kjøres på offentlig vei.

Girforholdene er designet for å minimere kraftforskjellen etter en oppgiring og for å holde forbrenningsmotoren på høye turtall. Differensialsperren er integrert i girkassen.

AMGs vanvittige hyperbil er også en ladbar hybrid. Høyytelsesbatteriet har en kapasitet på 8,4 kWt, og sørger for at du kan kjøre helelektrisk opptil 18,1 kilometer.

0-300 km/t på 15 sekunder

Med langt over 1.000 hk og en ekstremt effektiv drivlinje, står det virkelig ikke på ytelsene.

Den klassiske sprinten fra 0-100 km/t, er nesten en vits for denne bilen, da det oppleves som gangfart. Men uansett: 0-100 km/t går unna på 2,9 sekunder.

Mer imponerende er 0-200 og 0-300 km/t til klokkes inn på henholdsvis 7 og 15,6 sekunder.

Toppfart: 352 km/t.

Denne er det bare to av i Norge

Har du denne bilen stående utenfor huset – da er du en av 275 heldige i verden.

Mer Formel 1...

Grunnlaget for de ekstreme kjøreegenskapene AMG ONE kan vise til, er den lette og sterke karbonfiber-strukturen.

Taket domineres av et luftinntak som motoren trekker inn frisk luft gjennom etter behov. Eksosrøret er formet med et stort rundt utløp og to små runde åpninger. Alle disse elementene er tatt direkte fra Formel 1-bilene.

Race DRS (Drag Reduction System) kan aktiveres ved å trykke på en knapp i riktig kjøreprogram. Da vil den bakre vingeklaffen trekkes helt inn og lamellene vil lukkes.

Selv om dette reduserer marktrykket med rundt 20 prosent, så når Mercedes-AMG ONE høye hastigheter enda raskere. Også denne teknologien er hentet direkte fra Formel 1.

Her er absolutt ingenting overlatt til tilfeldighetene.

Justerer alt fra rattet

I det radikalt utformede racing-rattet er drifts- og funksjonselementer kombinert med originale racerbilkomponenter for å sikre sikker drift i ekstreme kjøresituasjoner.

Girskift-lyset vises øverst på rattkransen, slik det er vanlig i racerbiler.

Rattet, som er flatt i topp og bunn, har integrert kollisjonspute. De to integrerte AMG-rattknappene kan brukes til å aktivere ulike funksjoner uten å måtte ta hendene fra rattet. For eksempel kjøreprogrammene, ni-trinns AMG Traction Control, aktivering av DRS eller fjæringsinnstillinger.

Norge vant kampen om ny superbil – to nordmenn er blant de heldige

Det har tatt tid, men her er den endelig godkjent og lovlig på veien.

– Nesten utrolig

– Det aller meste er sprøtt ved denne bilen. At Mercedes i det hele tatt har sagt GO til å produsere det som i praksis er en Formel 1-bil på veien er vanvittig. Dette har garantert kostet MYE penger. Over 1.000 hk, 1,6 liters V6 på 11.000 omdreininger, toppfart på over 350 km/t... Det er nesten utrolig at de har fått den godkjent til å kunne kjøres på offentlig vei, kommenterer Brooms bilekspert Benny Christensen.

Totalt skal det bygges 275 eksemplarer av AMG ONE. Prisen er rundt 28 millioner kroner, før avgifter.

En av de få heldige kundene skal dessuten være fra Norge. Så får tiden vise om vi noen gang får se den ekstreme hyperbilen på norsk jord. Det er lov å håpe.

Les testen av AMG GT R Pro her



AMG ONE er en av de mest høyteknologiske bilene Mercedes noen gang har bygget.

Første visning: Se video av AMG ONE her: