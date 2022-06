Høyesterett skal behandle IS-anke

Det bekrefter kvinnens advokat Nils Christian Nordhus overfor NRK.

– Vi mener det er riktig og nødvendig at Høyesterett har besluttet å ta inn saken til behandling, sier han.

Både påtalemyndigheten og kvinnen har anket dommen fra lagmannsretten. Den 31 år gamle kvinnen ble i tingretten dømt til tre og et halvt års fengsel for IS-deltakelse, men lagmannsretten reduserte straffen med ett år. Påtalemyndigheten var uenig i lagmannsrettens vurdering om at kvinnen var delvis offer for menneskehandel mens hun var i Syria.

Kvinnen anket ifølge Nordhus fordi hun mener det å være «ektefelle, husmor og barnepasser» ikke kan sies å være deltakelse i IS.

– Enda vanskeligere er det for henne å godta resultatet når lagmannsretten mener at hun i mesteparten av tiltaleperioden ble utnyttet som offer for menneskehandel, sa Nordhus til NTB da dommen i lagmannsretten falt i april.

(NTB).