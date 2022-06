Carlsen: – Noe av det dummeste jeg har prøvd

Saken oppdateres!

Magnus Carlsen fikk sin tilsynelatende vanskeligste match allerede i andre dag av Norway Chess. Nordmannen startet dagen med sorte brikker mot Wesley So.

Tap i armageddon gjorde at Carlsen fikk ett poeng av tre mulige i matchen. Han ligger dermed to poeng bak So, som foreløpig beholder ledelsen.

Verdensmesteren mente at amerikaneren gjorde gode valg i avslutningen.

– Han gjør det veldig bra. Han skaper store problemer for meg, da vinner han iblant og taper ganske ofte. Det var en god strategi i armageddon, kommenterte Carlsen til TV 2.

– Noe av det dummeste

En noe overraskende åpning fortsatte inn i et midtspill der Carlsen gjorde et overraskende valg. Han gikk deretter inn i skrifteboksen for å forklare seg.

– Det her er en av de dummeste åpningsidéene jeg har prøvd noensinne. Hvis han spiller på den mest naturlige måten så ender det i en stilling der det mest sannsynlig blir remis, kommenterte Carlsen om stillingen.

Partiet utviklet seg på akkurat den måten verdensmesteren forutså. Etter 38 spilte trekk var remis og poengdeling et faktum.

Avgjort i armageddon

Det var dermed duket av for Carlsens andre armageddonavgjørelse på rad. Her viste So seg overlegen og sikret seg det ekstra halvpoenget.

Wesley So, som seiret uten omspill på tirsdag, beholder foreløpig ledelsen i turneringen etter armageddonseieren. Han ligger på fire og et halvt poeng av seks mulige.