Minst fire døde og 14 skadd i jordskjelv i Kina

Et jordskjelv som målte 6,1 på Richter-skalaen rammet et tynt befolket område i Sichuan-provinsen, rundt 100 kilometer vest for provinshovedstaden Chengdu.

Tre minutter senere kom det et etterskjelv på 4,5 i et nærliggende område, som var der dødsfallene og skadene skjedde. Bilder som sendes i kinesiske medier viser at skolebarn skriker og gjemmer seg under pultene sine, og at det oppstår et jordskjelv over en vei.

Minst 4.500 redningsarbeidere er sendt til det skjelvrammede området.

Sichuan er samme provins som opplevde et enormt jordskjelv i 2008, der flere titusener døde. Blant annet skyldtes dette dårlig konstruerte skolebygg, som førte til et oppgjør internt i den kinesiske regjeringen.

(©NTB)