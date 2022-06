Stortinget: Ingen stemmerett til 16-åringer

Med støtte fra Rødt, SV, Ap og MDG foreslo Venstre å gi 16-åringer stemmerett. Onsdag ble forslaget behandlet i Stortinget. Der ble forslaget nedstemt.

78 representanter stemte for forslaget, mens 88 stemte imot, skriver NRK.

Argumentene for å gi 16-åringer stemmerett har vært at flere unge skal få muligheten til å bestemme hvordan kommunene bli styrt, samt å øke valgdeltakelsen i Norge.

– Vi i Rød Ungdom er veldig skuffa, men ikke veldig overraska. 16årig stemmerett er en av de enkleste måtene å utvide demokratiet på, og er det eneste rette å gjøre, sier Alberte T. Bekkhus, leder i Rød Ungdom.

Lederen er tydelig på at 16åringer også rammes av politiske beslutninger og at de bruker offentlige tjenester.

– Men denne kampen er ikke over og vi vil fortsette å presse på. Jeg håper at partiene som i dag stemte NEI til stemmerett for 16åringer, ser på tallene og de tidligere prøveprosjektene slik at de tar rett avgjørelse, og stemmer ja, neste gang saken kommer opp, sier Bekkhus i en e-post til TV 2.

(TV 2 / NTB)