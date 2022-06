Kundene fikk sjokk: – Å, herregud!

TV 2 HJELPER DEG: Dagen etter at Garderobe-Mannen ble slått konkurs, lovte kundeservice at varene var på vei, uten å nevne konkursen. – Vi hadde ikke lov å si det til kundene, sier nestleder ved kundesenteret.

Flere tusen nordmenn tapte betydelige pengesummer da Garderobe-Mannen slo seg konkurs i 2020. Eieren var raskt på beina med det nye driftsselskapet GM Showrooms, men igjen opplever kunder at varer ikke dukker opp til avtalt tid. Og nå er butikken på nytt konkurs.

– Å, herregud, utbryter kunde Maja Røstad når TV 2 hjelper deg forteller at selskapet er konkurs. Røstad har kjøpt garderobedører fra firmaet som skulle vært levert i mars.

– Det er jo helt ekstremt at de ikke gir beskjed til kundene sine, og at jeg må få vite dette gjennom dere, sier Bahar Bashash, en annen Garderobe-Mannen-kunde.

Hun og samboeren Simen Svendsen har ventet siden før jul på sine nye skyvedører. I likhet med Røstad ble de forespeilet en leveringstid på 45 virkedager.

– Fortalte ingenting

Så sent som tirsdag denne uka, dagen etter konkursen, ringte Bahar Bashash til Garderobe-Mannens kundeservice for å spørre etter dørene.

– Hun jeg snakker med sier: «Systemet mitt er litt nede nå, kan du ikke sende meg en mail?»

– Jeg sier jeg har sendt flere mail og at de har ikke svart. Da sier hun at varene mine mest sannsynlig kommer i juni. Og hun nevner ingenting om konkurs eller noen ting, forteller Bashash.

– Jeg syns det er useriøst og dårlig gjort å drive på den måten. Vi har hatt kontakt med dem helt fram til nå, og ikke et ord om at selskapet har problemer. Når vi har hatt dialog med dem, kunne de gitt beskjed i stedet for stadig nye løfter og utsettelser, istemmer Røstad.

GARDEROBEN MANGLER: Foreløpig har et speil tatt plassen til den planlagte garderoben hos Maja Røstad og familien. Foto: Privat

– Fikk ikke si noe

TV 2 hjelper deg har forsøkt å kontakte daglig leder i selskapet, uten å få svar. Men vi har snakket med nestleder ved Garderobe-Mannens kundesenter, som uttaler seg på vegne av selskapet, men ikke ønsker navnet sitt på trykk. Hun bekrefter at dette var en beskjed som ikke skulle gis til kunder.

– Jeg hadde ikke lov å si til kundene at vi har gått konkurs, fordi de måtte få dette skriftlig av ledelsen først.

– I går sendte vi ut mail til alle kunder som har bestilling inne og informert om at vi skal levere varene deres hvis de fortsatt vil ha dem, forteller hun.

Verken Bahar eller Maja hadde mottatt denne mailen da vi snakket med Garderobe-Mannen.

– Det kan være en eller to som ikke har fått mailen, men hvis de ringer og sier fra så får de den med en gang, forsikrer nestlederen.

Lover løsning

I mailen, som altså har gått ut til mange av kundene, skriver Garderobe-Mannen at selskapet håper å finne en løsning. Et nytt driftsselskap er nemlig allerede på plass – denne gangen er navnet GM Proff AS.

«Vi vil arbeide for å finne en løsning med konkursboet, slik at driften kan videreføres i vårt nye driftsselskap. I så fall vil vi garantere at kunder som ønsker levering fra det nye selskapet ikke vil tape noen ting på konkursen.» skriver de.

SAMME ADRESSE: Det nye driftsselskapet, som har samme adresse her i Fredrikstad som det gamle, lover at kundene vil få varene sine. Foto: Chris-Erik Kristoffersen/TV 2 hjelper deg

Videre står det:

«Dersom du som kunde ønsker at vårt nye driftsselskap overtar din avtale/bestilling som du har gjort med GM Showroom AS, så vil du få dine varer på samme måte som tidligere avtalt. For noen få vil leveransen bli noen dager forsinket, spesielt i de første ukene i juni. Alt som allerede er innbetalt vil du bli godskrevet, og det er kun et eventuelt restbeløp som skal betales når varene er klar for utlevering hos oss. Er alt betalt, vil du få varene dine når de er klare.»

Manglet bil

Maja Røstad og familien i Trondheim har ventet tålmodig og stadig fått beskjed om at de spesialtegnede dørene var på vei. I begynnelsen av mai, to måneder etter avtalt levering og tre uker før konkursen, fikk de beskjed om at dørene omsider var mottatt på Garderobe-Mannens hovedlager i Fredrikstad.

– Men nå har problemet vært at bilen som skulle kjøre dem fra Fredrikstad til Trondheim var forsinket. Jeg spurte om de ikke bare kunne kontakte Bring, men det var visst ikke så enkelt, forteller Maja.

FIKK BILDE: Det er flere uker siden Maja Røstad fikk beskjed om at skyvedørene var på plass i Fredrikstad. Foto: Skjermbilde

– Vi har hele tiden snakket med forskjellige folk på kundeservice og sikkert sendt dem 15 mailer de siste par månedene. Jeg tror vi har fått svar på tre av dem totalt.

– Vi valgte likevel å vente på Garderobe-Mannen og ikke bestille fra et annet sted. Vi visste ikke noe om at de hadde vært konkurs tidligere da vi bestilte, men vi kommer absolutt til å være mer obs framover på hvem vi handler hos, slår hun fast.

– La på røret

Bahar Bashash forteller også om et ublidt møte med Garderobe-Mannens kundeservice etter at leveringen begynte å trekke ut over avtalt tid.

– De fleste mailene får vi ikke noe svar på, eventuelt får vi beskjed om å ringe kundeservice. Der har jeg opplevd frekke kundebehandlere som skriker på telefonen og legger på når jeg sier de ikke kan holde på og love og utsette.

På et tidspunkt fikk Bahar og samboeren beskjed om at bestillingen ikke var sendt til produksjon ennå. Da forsøkte de å avbestille skyvedørene.

– Da hadde det vært så mye tull, hvor de hadde utsatt og utsatt. Men svaret var bare: «Det får du ikke, sånn er det. Du må bare slappe av, du får varene når du får dem.» Nå er vi livredde for at de aldri kommer eller blir enda mer forsinket.

– Ikke akseptabelt

Nestleder ved kundesenteret sier til TV 2 hjelper deg at det har vært bemanning ved kundesenteret hele tiden, men at man til tider har måttet påregne litt ventetid på å få svar. Hun understreker at det ikke er akseptabelt å være frekk med kunder på telefonen.

– Personlig har jeg aldri vært uhøflig mot noen som helst, og hadde jeg sett at noen snakket stygt til en kunde, hadde jeg sagt personen opp. Men du må kunne forsvare deg selv mot en vanskelig kunde. Jeg opplever selv at kunder truer meg når jeg gjør min jobb. Jeg blir nesten redd for å gi navnet mitt til kundene.

– Hvis kundene overdriver og er uhøflige, har vi lov til å legge på og be dem ringe tilbake når de har roet seg ned. Det må være lov, mener hun.

– Alle får varene sine

Nestlederen ved Garderobe-Mannens kundesenter bekrefter at kunder har opplevd lengre leveringstid enn det de ble forespeilet ved bestilling.

– Den oppgitte leveringstiden er det vi forventer selv, men ting skjer underveis. For eksempel har korona og krigen i Ukraina skapt forsinkelser.

– Kunder tåler ikke at vi har litt lang leveringstid. Til slutt får alle kundene varene sine. Det de skal gjøre nå er bare å vente. Enten får de hentemelding, eller så leverer vi når den tiden kommer. Jeg skjønner at kundene vil ha varene sine, men jeg kan ikke gjøre mer enn det.

– Grunn til bekymring

Bahar Bashash og Maja Røstad har bare betalt et depositum på 3000 kroner hver for varene de ikke har fått. Disse pengene frykter de er tapt etter konkursen. Og tross forsikringene om at det nye driftsselskapet vil jobbe for at kundene ikke skal tape penger, er det god grunn til bekymring, mener forbrukeradvokat Ola Fæhn.

– Når et aksjeselskap er tomt for verdier, så er i utgangspunktet pengene tapt for kundene. Man kan rette krav mot konkursboet, men vanlige forbrukerkunder stiller som oftest langt bak i køen i slike saker, sier Fæhn.

Kan være muligheter

Han har likevel et par tips som er verdt å sjekke:

– Har du bestilt en garderobe som er spesialtilpasset og står klart for henting på lager, så kan du forsøke å kreve utlevering fra konkursboet, med påstand at du kan dokumentere at det er ditt. Det kan bli en diskusjon om kjøpet og spesialtilvirkningen er kommet så langt at du har krav på dette, men det er verdt å ta diskusjonen med konkursboet.

VERDT Å SJEKKE: Forbrukeradvokat Ola Fæhn har noen konkrete tips. Foto: TV 2 hjelper deg

– Har du betalt garderoben med kredittkort, kan du rette kravet mot kredittkortselskapet. Dette gjelder i utgangspunktet bare kort med betalingsutsettelse/kreditt, men man kan også forsøke å rette kravet mot debet-kort, som for eksempel Visa som trekkes rett fra konto, fordi flere kort har leveringsbetingelser som minner om den retten man har for kredittkort.

Omtalt tidligere

TV 2 hjelper deg fortalte forrige gang om Garderobe-Mannen i 2020. Da møtte vi Tom Henry Wivegh, som hadde ventet over et halvt år på å få levert sin forhåndsbetalte garderobeløsning.

Noen timer etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt med Garderobe-Mannen, ringte selskapet til Tom Henry, med beskjed om at de kunne ferdigstille garderoben hans allerede dagen etter.

Andre kunder var ikke like heldige. Bare en måneds tid etter vår reportasje, ble det daværende driftsselskapet slått konkurs. Om lag 2500 kunder ventet fortsatt på varene de hadde betalt for, og bare et fåtall av disse endte med å få igjen pengene sine.

Denne gangen er det Skatteetaten som har begjært GM Showrooms konkurs, med bakgrunn i et skattekrav med forsinkelsesrenter på til sammen 11,2 millioner kroner.

Selv gir selskapet i sin pressemelding uttrykk for at det ikke var nødvendig å begjære GM Showrooms konkurs:

«Skatteetaten har valgt å slå driftsselskapet vårt konkurs etter å ha avslått alle former for nedbetalingsavtale. Vi beklager dette på det sterkeste, og mener at dette var helt unødvendig siden kravet kunne ha blitt gjort opp i sin helhet om driftsselskapet hadde fått en nedbetalingsordning.»