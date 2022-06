Politiet om passkaoset: – Unnskyld

Politiet erkjenner at også de burde gjort ting annerledes for å unngå passkaoset i Norge.

– Her har vi ikke tatt høyde for krise og pandemi og de konsekvensene det har fått både for forsyningskjede og effekten av at mange trengte pass på en gang. Vi skal lære av denne hendelsen og levere bedre tjenester neste gang. sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Flere ganger har Politidirektoratet pekt på leverandøren Thales og de manglene råkomponentene til nye pass.

Nå vedgår Vandvik at også politiet kunne ha gjort ting annerledes for å forhindre kaoset mange nå står i.

Reagerte for sent

– Hadde dere bemanning og utstyr på plass for å ta imot denne etterspørselen?

– Det var allerede tidlig i år klart at ventetiden var såpass lang at vi ikke klarte å få på plass dette i tide. Det ser vi nå var en begrensning for hvor mange vi kunne ha tatt imot hvis vi hadde hatt mer utstyr og lokaler, sier Vandvik nå.

I starten av året, da svært mange nordmenn skulle planlegge sine sommerferier, var opp mot 400 000 nordmenn uten gyldig pass.

Mange hadde latt være å reise på grunn av pandemien og trolig ikke sjekket at passet hadde gått ut. Andre hadde fulgt politiets egen oppfordring fra 2020, da de skrev på sine egne nettsider:

«For å redusere smittefaren for publikum og ansatte, er det færre passtimer i løpet av en dag enn normalt. Noen passkontor er fortsatt stengt på grunn av koronaviruset (...) Hvis du ikke må ha nytt pass nå, oppfordrer vi deg til å vente».

Reduserte budsjettet

Politiet hadde alle forutsetninger for å vite at søknadsbølgen kom. Det var så få som søkte om nytt pass under pandemien at politiet selv reduserte budsjettet for denne aktiviteten kraftig i fjor.

For 9. november 2021 gikk det et brev fra Politidirektoratet til politiets IKT-avdeling (PIT) med beskjed om å redusere budsjettet til bemanning, utstyr, produksjon og distribusjon av ID-dokumenter med 38 millioner kroner, av et totalbudsjett på 137 millioner kroner.

Begrunnelsen i brevet var at «covid19-pandemien har medført en betydelig reduksjon i etterspørselen etter ID-dokumenter, og det er betydelig etterslep i antall søknader».

Tar selvkritikk

Vandvik avviser at dette forklarer passproblemene nå, fordi det handler om penger som ikke ble brukt når aktiviteten var lav.

– Men da rushet inntraff, kom dere tidsnok opp i fart?

– Ideelt sett skulle vi nok ha vært oppe i fart litt tidligere. I mars sa vi til distriktene at de måtte bemanne opp, nå er det mange som kommer. Så det tenker jeg må være en lærdom her, at vi må være tidligere på.

KUNNE GJORT DET BEDRE: Avdelingsleder i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, vedgår at det tok for lang tid å bemanne opp da krisen kom. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ber om unnskyldning

Vandvik i Politidirektoratet sier at han syns det er leit at folk nå har fått problemer.

– Vil du si unnskyld?

– Jeg kan godt si unnskyld til de som har opplev å ikke få en god tjeneste hos oss, det mener jeg. Vi har lyst til å gi en god tjeneste og la folk få reise og få passene sine, sier avdelingsdirektøren.

PASS. Det er lange køer på Oslos passkontor før sommerferien. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

De siste ukene har Politidirektoratet pekt på at forklaringen på passkaoset er at firmaet Thales, som leverer enkelte komponenter til norske pass, har hatt problemer med leveransene på grunn av mangel på råvarer.

Bookingsystemet brøt sammen

I en e-post til TV 2 skriver kommunikasjonsansvarlig for Thales Nord-Europa Lynn Scott, at begrenset tilgang til microchips og en spesiell type papir har ført til noen forsinkelser. Hun påpeker samtidig at Thales har tatt høyde for å sikre leveringer til avtalt tid.

TV 2 er kjent med at systemet for booking av timer har hatt nedetid i perioder.

– Booking- og køsystemet har vi ikke levert på, det er riktig. Den løsningen har vist seg å være ustabil og ikke tilfredsstillende for våre behov. Det har vært mye nedetid. På et tidspunkt så falt det helt ned også, som selvfølgelig er beklagelig for den som skal forsøke å finne en time, sier Vandvik.

Skal evaluere seg selv

Vandvik mener dette har bidratt til ytterligere belastning for folk.

– Jeg tenker jo at med en bedre kø-løsning og høyere kapasitet, slik at vi kunne ha lagt ut flere timer, så ville det kunne ha bidratt til at vi hadde hatt en mer oversiktlig situasjon, vedgår Bjørn Vandvik.

Politiet skal nå evaluere hvordan de selv har taklet situasjonen som har oppstått.