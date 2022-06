Bernt Hulskers erstatter er klar

TV 2 erfarer at Kjetil André Aamodt (50) blir erstatteren til Bernt Hulsker (44) i Viaplay-programmet Fangene på fortet. Med seg på laget får han Triana Iglesias (40).

I fjor var Hulsker programleder sammen med Julie Strømsvåg (40).

Strømsvåg fortsetter som en tredje programleder, men Hulsker får ikke fortsette.

GJORDE COMEBACK: Etter en ti år lang pause kom Fangene på fortet tilbake på TV-skjermen. I fjor var Strømsvåg og Bernt Hulsker programledere, mens gåtemesteren var Karen-Marie Ellefsen (71). Foto: Pressebilde

Fikk kontrabeskjed etter julebord-avsløring

Programsjef for Viaplay Groups, Christian Meinseth, sier til TV 2 at han ikke ønsker å si noe om hvilke endringer som gjøres for programmet:

– Vi kommenterer aldri kontrakter vi har med våre programledere og deltagere, og ønsker heller ikke på nåværende tidspunkt å fortelle hvem som skal lede neste sesong av Fangene på fortet, sier Meinseth.

TV 2 erfarer at Hulsker egentlig skal ha vært forespeilet en ny sesong som programleder, men den planen ble endret etter at Viaplay Group fikk høre om hendelsene som oppstod på VGTVs forsinkede julebord tidligere i år.

På det nevnte julebordet, som ble avholdt 22. april, opptrådte Hulsker rasistisk mot en dørvakt.

På den samme kvelden skal han også ha opptrådt upassende mot kvinner på festen.



Kjendistungt konsept

Hulsker gjorde sin programlederdebut i gameshowet i fjor. Konseptet er slettes ikke nytt, og ble sendt på TV3 fra fra 1993 til 2011.

For tiden skal over 40 norske kjendiser være i Frankrike for å konkurrere i lag mot hverandre på storslåtte Fort Boyard.

Det er ikke kjent når den kommende sesongen har premiere på Viaplay.