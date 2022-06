Forbereder seg på utspørring fra Tyrkia

Finland og Sverige fortsetter samtalene med Tyrkia for å øke sjansene for Nato-medlemskap.

Den store diskusjonen rundt Finland og Sveriges Nato-medlemskap pågår for fult, og representanter fra de to nasjonene fortsetter å pleie forholdet til Tyrkia.

Onsdag ettermiddag varsler de nordiske landene at de ønsker å fortsette dialogen med Tyrkia, etter president Erdogans blokkering av et mulig medlemskap i forsvarsalliansen.

– Sammen med Sverige vil vi gjøre leksene våre og forberede oss på spørsmålene Tyrkia har, sa den finske utenriksministeren Pekka Haavisto til journalister i Helsingfors, ifølge Reuters.

En liste med krav

For at de to nasjonene skal bli medlemmer av Nato, krevers det at alle de 30 medlemslandene sier ja, men Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan har satt seg kraftig på bakbenene.

– Vi har hatt diskusjoner med Tyrkia og jeg ser fram til å fortsette konstruktive møter med Tyrkia i nærmeste framtid, sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson onsdag.

TAUS: Den svenske statsministeren Magdalena Andersson ønsker ikke å kommentere kravene fra Tyrkia i detalj. Foto: TT NEWS AGENCY / NTB.

Den tyrkiske regjeringen har lagt fram en liste med krav for å vise hva som skal til for at landet vil godkjenne svensk Nato-medlemskap.

Den svenske statsministeren vil ikke kommentere kravene fra den tyrkiske presidenten ytterligere.

– De krav som de har stilt overfor Sverige tar vi direkte med dem, og det gjelder også eventuelle misforståelser som har oppstått, sier Andersson.



Signaler om forskjellsbehandling

Tyrkia har tidligere uttrykt ønske om at de to landene tar tydeligere avstand fra den kurdiske gruppa PKK og utleverer flere personer som Tyrkia etterlyser.

Det har også vært signaler fra Tyrkia om at de er mer positive til finsk Nato-medlemskap, og vil ha lettere for å slippe Finland inn i organisasjonen. Den tyrkiske skepsisen har ført til en intens diplomatisk virksomhet mellom landene, samt mellom Tyrkia og USA.