Skandale-ekteskapet: Spenningen øker utenfor retten – dette sier fansen

De siste ukene har verden fått se en offentlig skittentøysvask uten like.

Johnny Depp og Amber Heard skilte seg i 2016 etter et kort og turbulent ekteskap, og har de siste to årene vært i rettslige tvister med hverandre. Det er først de siste ukene saken har blitt ført for åpent kamera, noe som er svært uvanlig.

Utenfor rettslokalet i Fairfax, Virginia, har det samlet seg en stor gruppe fans. Noen støtter Amber Heard, men flest støtter Johnny Depp.

– Løgn på løgn

– Jeg tror ikke på noe av det Amber Heard sier. Det kommer en løgn etter den andre. Hun begynner å grine og ønsker støtte fra folk og hevder hun har blitt utsatt for vold i hjemmet, sier Helen Dominguez til TV 2.

– Hun har skadet kampen mot vold i hjemmet mer enn noen andre, mener hun.

På motsatt side står Dan. Han har vært utenfor rettslokalet nesten daglig i tre uker.

– Saken er for stor for folk

– Jeg er her fordi jeg støtter Amber Heard. Jeg tror hun har opplevd vold i hjemme akkurat som millioner av amerikanere gjør hvert år, sier Dan til TV 2.

Han mener det er for lite fokus på vold mot kvinner i USA generelt.

– Det er viktig å snakke om dette, sier han.

Amber Heard forlater rettssaken etter siste prosedyre fredag. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

– Vi er mer opptatt av sensasjonsnyheter enn det denne saken handler om. Jeg tror denne saken er for stor for mange mennesker, sier Dan.

– Bisarr sak

Isabelle Brouerman er rettstegner og mener saken er et bilde på dagens samfunn.

– Det er det mest bisarre jeg noen gang har sett. Kombinasjonen av kjendisverdenen, blind hengivenhet, berømthet og vold i hjemme. Det har også blitt debatt om hele metoo-bevegelsen og hvordan den kanskje må evalueres, sier Brouerman til TV 2.

Johnny Depp smiler, vinker og hilser på fansen utenfor rettsbygningen. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Juryen i den høyprofilerte rettssaken mellom skuespillerstjernene Johnny Depp og Amber Heard nådde ikke fram til noen konklusjon etter sju timer med diskusjoner tirsdag. Onsdag gjør de et nytt forsøk på å bli enige om skyldspørsmålet.

Juryen skal konsentrere seg om selve søksmålet som handler om ærekrenkelser. I retten har man imidlertid fått detaljerte beskrivelser av vold, voldtekt, rus og ville krangler.

Depp saksøkte Heard for 50 millioner dollar for en kronikk i Washington Post. Der beskrev hun seg som «en offentlig person som har opplevd vold i nære relasjoner». Depps navn ble ikke nevnt, men han mener innlegget satte en stopper for karrieren hans. Heard svarte med motsøksmål og krever 100 millioner dollar fra Depp.